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調查局關務署成立緝毒合作專區　今揭幕展示亮眼績效

▲調查局與關務署共同成立的緝毒合作專區7日正式對外開放，緝毒犬展示嗅毒能力。（圖／調查局提供）
▲調查局與關務署共同成立的緝毒合作專區7日正式對外開放，緝毒犬展示嗅毒能力。（圖／調查局提供）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-07 13:28:28

根除毒品危害，基於「阻絕於境外、截毒於關口」理念，調查局近年來密切與海關合作，還共同成立「緝毒合作專區」，將歷年來聯合查緝毒品的成果展示國人。甫上任調查局長王俊力今（7）日親自揭幕，關務署緝毒犬培訓中心安排緝毒犬值勤表演，展現緝毒犬優異的嗅聞毒品能力。未來民眾想參觀專區，可事先向調查局申請預約。

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本專區成立可回顧至時任調查局長呂文忠今（2021）年3月8日偕毒品防制處同仁等拜會關務署，為延續去年雙方簽署毒品查緝業務合作備忘錄、發揮共同合作打擊毒品的精神，倡議籌設「反毒陳展館緝毒合作專區」，並於今天由剛接任的調查局長王俊力揭幕。

王俊力表示，藉由海關查緝毒品，再由調查局溯源，不僅在國內持續追查毒品收貨人的上手，也把緝毒情資提供給國外查緝單位，今年5月調查局就曾提供越南情資，協助越南政府在胡志明市查獲非常大量的K他命毒品，此外，調查局也曾提供情資給澳洲，協助澳洲查獲77公斤重的海洛英，這些都是非常好的緝毒模式。

▲調查局長王俊力7日在緝毒合作專區揭幕式上致詞。（圖／調查局提供）
▲調查局長王俊力7日在緝毒合作專區揭幕式上致詞。（圖／調查局提供）
謝鈴媛表示，海關近年來在貨物的風險控管上持續精進，從查驗貨品中查緝毒品，但最重要的是將毒品溯源斷根，關務署會持續與調查局合作，海關在風險控管上非常專業，呼籲走私行為人不要試圖透過海運、空運等方式夾藏毒品入境，以免觸法。

該合作專區是以兩單位共同打擊毒品犯罪、緝毒犬卓越表現為陳展主軸，展示歷年雙方聯合查緝毒品績效、毒品查緝案例、緝毒明星犬排行榜及緝毒犬的一生等。

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