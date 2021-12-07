皇室成員越來越少！日本政府召專家討論 仍避談女性天皇
日本皇室一直以來男丁單薄，再加上女性皇室成員出嫁之後，必須脫離皇籍，導致皇室成員人數不斷減少。為了穩定皇位繼承，日本政府成立專家小組並於6日商討出兩項方案，分別為讓女性皇族婚後繼續保持皇族身份，以及首次允許皇族收養，使屬於皇統的男系男性成為皇族，以確保皇族人數，讓皇室得以繼續傳承下去。不過在討論當中，女性天皇的方案仍被排除在外。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-07 13:27:38
根據《共同社》報導，日本政府於6日召開專家會議，討論穩定皇位繼承措施，會議中確認了報告的提綱草案，這份提綱草案沿襲了7月中期報告的內容，以確保皇族人數的兩項方案為核心進行討論，這兩項方案分別為女性皇族婚後繼續保持皇族身份，以及允許皇族進行先前不被認可的收養，讓屬於皇統的男系男性成為皇族。
在方案當中，還附註了「通過法律將屬於皇統的男系男性直接定為皇族」的方案，做為無法確保足夠皇族人數時探討的事宜。
會議主席清家篤表示，將在下次會議中彙整成報告，提交給中央政府，預計下次會議將會在本月內舉行。不過預計報告中不會提及包括是否由德仁天皇獨生女愛子內親王繼承皇位等女性、女系天皇相關皇位繼承方案。
日本首相岸田文雄在11月30日時曾表示「尊重討論結果」，中央政府將在接獲報告內容後告知國會。
日本皇室自二次大戰結束後，1947年所制定的《皇室典範》規定，只有父親有天皇血統的男性可以繼承天皇，但因為一直以來日本皇室持續面對女多男少的困境，在真子與大學同學小室圭結婚，並脫離皇室之後，目前皇室成員減至17人，分別為5名男性以及12名女性。而擁有繼承資格的僅3人，分別為德仁天皇弟弟秋篠宮文仁親王、文仁親王兒子悠仁親王、上皇明仁弟弟常陸宮正仁親王。
若將來悠仁親王沒有兒子，天皇之位恐後繼無人。另外，當女性皇族與一般男性結婚之後，就必須脫離皇籍、離開皇室，皇族人數勢必越來越少，甚至可能會影響到皇室活動。