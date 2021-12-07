兩岸企業家峰會登場　郭台銘演講、工商大老談兩岸關係

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由於近來遠東集團遭對岸當局罰款，讓兩岸關係有些敏感，而今日企業大老闆們出席峰會對此做出回應。像是海基會代董事長、金仁寶集團榮譽董事長許勝雄就說，不怕被獵巫「還好吧」，他表示目前台商在大陸投資以及產業鏈布局都沒有出現影響。工商協進會理事長、台玻董事長林伯豐則說，「我們應該『和中』，不要『仇中』」。
而郭台銘做為台方副理事長身分出席，今日以「從兩⼤挑戰看兩岸企業合作之變局、新局與格局」為題進行演講。他指出，在因應全球氣候暖化議題的趨勢上，綠⾊經濟、淨零減排，已成為舉世矚目的重要議題。如何發展低碳排的清潔能源，達成碳達峰及碳中和，為未來企業應⽤能源之新課題，也已成為企業重要的⽣存考驗。
郭台銘指出，目前兩岸企業間尚無⼀致的碳減排共同標準，使得出⼝産品到全球各國時，因為碳減排數據標準與國際碳減排標準具有落差，致兩岸企業增加碳稅及碳匯成本，期盼未來兩岸企業能共同達成碳減排標準的協議推動。
而面對疫情的肆虐，郭台銘希望發揮兩岸企業界的運籌能⼒，建⽴健康永續的新常態社會。像是如何在經濟活動復甦與疫情控制之間取得平衡，以動態決策與科技⼿段，應⽤簡單、便宜、⾼性能，並能在新的⼤流⾏威脅出現時快速並⼤規模檢測的平台，強化防疫能⼒，開創疫後新境界。
郭台銘指出，兩岸企業合作努⼒以早期預警與實時監測系統，避免類似的⼤流⾏威脅對於經濟與⽣活所造成的巨⼤損失再次發⽣。他強調這些準備不是成本，⽽應視為可提供⼤量回報的投資。未來疫情並不會完全消退，將會持續性地影響全世界。因此，除了在經歷這次疫情並尋求解⽅外，也應記取教訓為下⼀次疫情的來臨作出充分準備。