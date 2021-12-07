公投將至！民進黨再推創意小物　加強不同族群溝通

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針對公投創意周邊，網路社群中心主任范綱皓表示，針對「反對三接停建」、「反對核四重啟」，民進黨提出「加減乘除」意象，傳達執政團隊「加氣、減煤、乘綠、除核」的能源轉型願景；同時搭載反核四開瓶吊環及「能源金句貼紙」，吸引年輕世代站出來，表態支持台灣能源轉型。
范綱皓進一步說明，除了實體創意文宣外，蔡總統日前也在Instagram發布「Ｑ版立體DIY小卡」，和插畫家合作，Q版小英與動物比出「四個不同意」的手勢，提供網友自行下載列印，製作立體小卡。
范綱皓說，希望能透過可愛的造型小卡，提高年輕族群的使用意願，並透過線上、線下活動結合，吸引更多民眾下載小卡或在社群上自主宣傳，為公投宣傳達到最大擴散效益。
除了年輕人喜愛的文宣品，針對其他年齡層的民眾，媒體創意中心主任翁世豪表示，年關將至，是公投倒數最後關頭，民進黨最近推出以公投選票作為封面的年曆，提供民眾於民進黨黨公職服務處、公投說明會現場索取，除了以明確圖示說明公投票樣式，也以「虎力福氣 台灣有力」年曆向民眾祝福來年，兼具實用與公投宣傳用途。
1218公投將至，民進黨針對不同群眾的文宣小物陸續推出，除了凝聚支持群眾的熱情，也繼續擴大宣傳範圍，走進不同族群，力求宣傳最大化，讓「四個不同意、台灣更有力」的價值深入每一位人民。