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公投將至！民進黨再推創意小物　加強不同族群溝通

▲民進黨推出公投宣傳年曆。（圖／民進黨提供）
▲民進黨推出公投宣傳年曆。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-07 13:29:15

因應12月18日四大公投，民進黨為加強與年輕族群做溝通，推出創意周邊，包含能源議題小物、DIY立體小卡；此外，針對長輩和上班族，民進黨也推出「2022虎力福氣年曆 」，讓大家掌握明年假日，同時具有1218公投的提醒效果。

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▲民進黨推出公投小物。（圖／民進黨提供）
▲民進黨推出公投小物。（圖／民進黨提供）
民進黨青年部「國務青」街講團持續在全國各地宣講，公投文宣小物也逐步在各地廣發，兼任黨主席的總統蔡英文4日舉辦的「辣台派開講」實體活動更獲得好評，「四個不同意」公投票有了更不同以往的宣傳方式。

針對公投創意周邊，網路社群中心主任范綱皓表示，針對「反對三接停建」、「反對核四重啟」，民進黨提出「加減乘除」意象，傳達執政團隊「加氣、減煤、乘綠、除核」的能源轉型願景；同時搭載反核四開瓶吊環及「能源金句貼紙」，吸引年輕世代站出來，表態支持台灣能源轉型。

范綱皓進一步說明，除了實體創意文宣外，蔡總統日前也在Instagram發布「Ｑ版立體DIY小卡」，和插畫家合作，Q版小英與動物比出「四個不同意」的手勢，提供網友自行下載列印，製作立體小卡。

范綱皓說，希望能透過可愛的造型小卡，提高年輕族群的使用意願，並透過線上、線下活動結合，吸引更多民眾下載小卡或在社群上自主宣傳，為公投宣傳達到最大擴散效益。

除了年輕人喜愛的文宣品，針對其他年齡層的民眾，媒體創意中心主任翁世豪表示，年關將至，是公投倒數最後關頭，民進黨最近推出以公投選票作為封面的年曆，提供民眾於民進黨黨公職服務處、公投說明會現場索取，除了以明確圖示說明公投票樣式，也以「虎力福氣 台灣有力」年曆向民眾祝福來年，兼具實用與公投宣傳用途。

1218公投將至，民進黨針對不同群眾的文宣小物陸續推出，除了凝聚支持群眾的熱情，也繼續擴大宣傳範圍，走進不同族群，力求宣傳最大化，讓「四個不同意、台灣更有力」的價值深入每一位人民。

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