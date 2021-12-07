公投倒數11天！藍營發表「四個同意」貼紙：對抗網軍政權

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另外，連勝文再指出，食品安全也是台灣人民每天會碰到的議題，民進黨不斷跳針強調「核能安全」，卻對萊豬可能危及台灣人民健康的「食品安全」隻字未提，可謂是自相矛盾！
北市議員王欣儀表示，她在走基層時，發現許多基層民眾仍然對1218的公投十分無感、不清楚公投的日期與題目，因此，印製「四個都同意」的貼紙，是為了提醒民眾、增加資訊的傳布。她特別指出，這次的公投只要18歲的公民都可以投票，需要500萬以上的人投下「同意票」、且「同意」大於「不同意」才能過關，因此難度很高，每一票都很重要。
北市議員張斯綱指出，之所以發起這樣的創意，是為了反制民進黨用龐大宣傳經費、動員國家資源的惡行。在台灣各地，民進黨黨部、民意代表的看板鋪天蓋地，甚至還傳遞假新聞、假消息。對公投「同意方」而言，我們能做的，是在自己的車上、家門口貼上這樣的貼紙，用樸實堅定的聲音告訴民進黨「真正的民意」在哪裡。
北市議員戴錫欽表示，民進黨是「絕對權力使人絕對腐化」的最好例證。四項公投案不是國民黨在「亂台灣」，而是要導正這四年來許多政策的偏差。
戴強調，從高嘉瑜委員受家暴的案件，牽扯出民進黨豢養網軍的真相看來，這幾年來，民進黨政府的各部會、黨部所豢養的各類網軍不斷升級，對不同黨派、甚至同黨不同派系的聲音，採取無差別、窮凶惡極的攻擊。民進黨惡意攻擊國民黨支持公投是「搞亂台灣」，實際上，豢養網軍、放任網軍攻擊的民進黨才是搞亂台灣。
李伯毅表示，雖然國民黨並沒有5800萬的龐大預算、豪華的會場、豐盛的便當，甚至國家資源可以運用，但透過「四個都同意」貼紙、螞蟻雄兵等簡單的計畫，卻能夠展現國民黨的決心與毅力。國民黨也將持續走上街頭、走入市場，「公投案不是為了支持國民黨，也不是反對民進黨而已，1218站出來投票，是拿回能源議題、照顧下一代的自主權」。