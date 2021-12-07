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BTS SUGA開通IG就睡死　醒來多1600萬人追蹤「崩潰哭了」

▲BTS開IG不到一天就破1000萬人追蹤，創下紀錄。（圖／BTS Twitter）
▲BTS開IG不到一天就破1000萬人追蹤，創下紀錄。（圖／BTS Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-07 14:19:22

繼孔劉終於開通IG帳號與粉絲互動，南韓天團BTS防彈少年團7位成員，也開IG帳號與粉絲交流，他們帳號設立不到一天，每支帳號追蹤數落在1600萬至1800萬之間，除了SUGA與JIMIN，其他新手成員不斷發文、更改自介、到對方貼文下串門子，以及狂發限時動態，舉動笑翻千萬粉絲。此外，SUGA今（7日）早終於更新，大喊：「IG太難了吧！」

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▲BTS紅遍全球，IG不用24小時破千萬追蹤。（圖Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook IG）
▲BTS紅遍全球，IG不用24小時破千萬追蹤。（圖Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook IG）
BTS為了與世界各地粉絲交流，決定開通IG帳號，其中最逗趣的帳號名稱，非柾國的A到Z總計26個英文字母莫屬。由於7成員初次玩IG，對社交世界充滿好奇，瘋狂PO照貼文之外，也開心學會標記成員、設定限時精選，有的成員甚至疑惑「給愛心」的用意，IG初學疑問十分逗趣。

V今被發現追蹤BLACKPINK成員JENNIE的帳號，他趕緊取消訂閱，隨後在官方後援會抱怨：「有沒有關掉IG推薦名單的方法？真是可怕的APP啊！」才發現他因推薦人物關係，手誤追蹤其他藝人，導致粉絲誤會2人認識，引起一陣討論。

人還在美國的SUGA，昨開通帳戶後，不像其他成員，僅發一張照片就「失蹤」，被粉絲調侃「應該還在睡」，他也是7人中忘記關閉留言功能的成員，SUGA今早就刪除留言破萬的照片，發新文表示：「IG太難了吧！」V就回應會給他YouTube教學，看YT學IG的言論再次逗樂粉絲。

▲SUGA哭喊IG好難。（圖／SUGA IG）
▲SUGA哭喊IG好難。（圖／SUGA IG）
▲V手誤追蹤BLACKPINK成員JENNIE（左）引發討論，他到後援會討救兵。（圖／V IG、WEVERSE）
▲V手誤追蹤BLACKPINK成員JENNIE（左）引發討論，他到後援會討救兵。（圖／V IG、WEVERSE）
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