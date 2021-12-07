避免失聯移工心生恐懼！陳宗彥：施打時讓NGO站第一線
《四方報》報導，為因應新型變種病毒Omicron，行政院在12月2日指示各部會應建置失聯移工防護網，避免疫情擴散。內政部陳宗彥次長昨（6）日在立法院備詢時指出，目前正與NGO合作規劃施打方案，並已經在北中南東各區收容所展開施打計畫。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-07 17:51:26
立委羅美玲質詢時指出，政府雖於今年5月辦理「外來人口安心採檢防疫專案」，保證「不收費、不通報、不查處」以鼓勵失聯移工篩檢，但直至8月僅約1萬3,000人出面接受採檢，粗估仍有6萬7,000人尚未接受採檢。因此針對施打計畫，建請指揮中心、疾管署及移民署儘速提出完整方案，讓失聯移工與其他逾期停居留之外來人士安心接種疫苗，避免成為台灣防疫破口。
對此，陳宗彥則回應，安心採檢專案為非強制性，疫情高峰期，也無全面採檢，僅於群聚風險地區作為重點勸導，為鼓勵移工篩檢，各專勤隊、服務站與藥局及營業場所合作，遇到逾期停留移工會進行勸導，篩檢完即可離開。針對逾期停居留人士的施打計畫，目前於北中南地區的收容所，已針對內部人員開始施打，初步估計這周會有詳細的接種計畫，也會積極宣導讓失聯移工安心出面接種。
陳宗彥並指出，目前指揮中心與各地NGO團體進行合作，讓NGO做為第一線人員，為失聯移工接種疫苗，指揮中心人員不會出現在接種站，避免移工心生恐懼。此外，未來也將把逾期停居留的外國人資料，跟疾管署的NIIS接種系統做連結，讓他們施打完疫苗也同樣能拿到小黃卡，以利未來返國時使用。他也強調，這些資料的搜集與登錄只是用作防疫用途，不會用來查緝或追捕失聯移工。