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公保地受害者？投機者？中市議員批顏寬恒圈地發大財

▲台中市議員施志昌指顏寬恒家族不是公保地受害者，而是圈地投機者。（圖／施志昌提供，2021.12.07）
▲台中市議員施志昌指顏寬恒家族不是公保地受害者，而是圈地投機者。（圖／施志昌提供，2021.12.07）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-07 14:28:24

國民黨前台中市立委顏寬恒拆除家族南屯區違建時，指民進黨一邊為公保地受害地主解套、一邊造謠抹黑他。台中市議員施志昌斥顏寬恒模糊焦點，並指「受害的是當年土地被劃的原始地主，不是事後圈地養地、想透過公保地發大財的投機者」，他呼籲顏寬恒無償捐出該處土地，以實現土地正義。

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這處台中市南屯區楓樹段817號的土地，登記顏寬恒弟弟名下，上個月遭民進黨立委林楚茵踢爆，該處於1977年發布都市計畫劃設為「兒128」兒童遊戲場用地，但台中市政府未積極徵收此公共設施保留地（簡稱公保地）。顏家2004年購得該地，至胡志強時代2011年申請建照、2013年完工取得使用執照。但實際建築物遠大於使照面積。

台中市政府上星期認定，此處公保地上的臨時建築物約700平方米，其中500平方米屬違建。顏寬恒今（7日）上午親自開怪手，象徵性敲下自家違建的第一塊磚，也替為數眾多的公保地主抱不平，指政府3、40年前廣劃公保地，卻未積極徵收，導致土地無法被利用、地主權利被侵害。
 

▲顏寬恒家族的「817招待所」違建，今上午進行拆除。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.07）
▲顏寬恒家族的「817招待所」違建，今上午進行拆除。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.07）
台中市議員施志昌今在議會質詢時，對顏寬恒說法不以為然。他表示公保地確實是幾十年沉痾，但相較原始地主，「刻意買入公保地並以違建養地等解編、徵收、換取容積或跨地重劃的投機者，沒有資格出來抱怨」。施志昌說，只要達成上述任何一種方式，就是好幾倍獲利。

台中市長盧秀燕答詢時說，台中市的公保地有1萬2千多公頃，公務員不會違法透露何時開發或解編。

施志昌說，一般百姓的公保地遭限制幾十年，能賣的都賣了，被一些有能力、有背景的人圈地圈走、蓋違建，「這個破壞土地正義的人，竟還出來說持有公保地是惡夢？有人逼他去買公保地嗎？想透過公保地發大財的投機者得了便宜還賣乖，叫期待有兒童樂園相關設施的社區居民情何以堪？」

都發局長黃文彬答詢表示，目前全市已累積10萬件以上違建待拆除，施志昌表示，以一年拆除3千至3千5百件的速度來看，要拆此處違建得等30年以上。他指此處違法使用多年，早已超出當初購買的價值，「如果不是最近被挖出來，還要違法使用幾年？不如無償捐贈給市府，讓公保地回歸公保地。」

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