公保地受害者？投機者？中市議員批顏寬恒圈地發大財

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府上星期認定，此處公保地上的臨時建築物約700平方米，其中500平方米屬違建。顏寬恒今（7日）上午親自開怪手，象徵性敲下自家違建的第一塊磚，也替為數眾多的公保地主抱不平，指政府3、40年前廣劃公保地，卻未積極徵收，導致土地無法被利用、地主權利被侵害。
台中市議員施志昌今在議會質詢時，對顏寬恒說法不以為然。他表示公保地確實是幾十年沉痾，但相較原始地主，「刻意買入公保地並以違建養地等解編、徵收、換取容積或跨地重劃的投機者，沒有資格出來抱怨」。施志昌說，只要達成上述任何一種方式，就是好幾倍獲利。
台中市長盧秀燕答詢時說，台中市的公保地有1萬2千多公頃，公務員不會違法透露何時開發或解編。
施志昌說，一般百姓的公保地遭限制幾十年，能賣的都賣了，被一些有能力、有背景的人圈地圈走、蓋違建，「這個破壞土地正義的人，竟還出來說持有公保地是惡夢？有人逼他去買公保地嗎？想透過公保地發大財的投機者得了便宜還賣乖，叫期待有兒童樂園相關設施的社區居民情何以堪？」
都發局長黃文彬答詢表示，目前全市已累積10萬件以上違建待拆除，施志昌表示，以一年拆除3千至3千5百件的速度來看，要拆此處違建得等30年以上。他指此處違法使用多年，早已超出當初購買的價值，「如果不是最近被挖出來，還要違法使用幾年？不如無償捐贈給市府，讓公保地回歸公保地。」