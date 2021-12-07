COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

名家論壇》黎榮章／藻礁公投　鄭文燦將扮演關鍵角色？

▲桃園市長鄭文燦是民進黨陣營於藻礁公投議題中，負責溝通「環境保育」方面的政治攻防，聲量也時常與大潭發電廠、藻礁相關。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲桃園市長鄭文燦是民進黨陣營於藻礁公投議題中，負責溝通「環境保育」方面的政治攻防，聲量也時常與大潭發電廠、藻礁相關。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

文/黎榮章

2021-12-07 14:44:31

1218公投日倒數計時，四大公投案中有兩案與民進黨的能源政策息息相關，一是重啟核四，二是珍愛藻礁。藻礁公投與桃園大潭第三天然氣接收站的建設密不可分，而能否提高天然氣發電佔比，關係到蔡英文上台後推動的能源轉型政策能否落實，但護藻礁議題廣獲年輕網路族群的支持，部分與蔡英文2020年817萬票的支持者重疊，因此民進黨不敢大意，積極溝通、強力捍衛此題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
11月12日TVBS民調就顯示，藻礁公投已呈現「正反方相拉鋸」局勢，逐漸扭轉開戰以來的純粹劣勢。藻礁公投民調「不同意」為何上升？透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察四大公投案近一個月的網路聲量定位圖，可發現公投的主要討論戰場是核四、反萊豬。相較之下，藻礁公投由環團發起，國民黨僅扮演協力角色，因此政治攻防程度相對較低；也因為少了政黨口水戰，讓藻礁公投與其他三案比起來，網路好感度較高，整體而言網路輿情對藻礁的討論量雖不溫不火，但討論內容的負面情緒濃度較低。

▲四大公投案：網路聲量定位圖。（圖／Quickseek提供）
▲四大公投案：網路聲量定位圖。（圖／Quickseek提供）



國民黨在藻礁公投案不方便介入太多，恰好給了民進黨大舉宣傳的機會，網路輿情數據發現，在綠營捍衛三接的過程中，桃園在地的執政首長鄭文燦，在綠營的政策溝通策略中扮演了相當關鍵角色。透過話題類據觀察可發現，一般民進黨公職、外圍友軍粉專捍衛藻礁議題時，常將重點放在興建三接能為台灣整體用電帶來的正面效益，例如「北部用電」、「南電不用北送」、「中南部才有好空氣」等，佔了整體將近五成的討論量；而鄭文燦的論述角度與行動，則更進一步聚焦「重視在地環境生態」。

例如11月初，桃園市府邀請14國駐台代表到桃園觀音淨灘，凸顯政府重視海岸生態保護，11月下旬鄭文燦又邀26國使節參訪大潭電廠，之後再合體蔡英文到大潭發電廠、大潭藻礁視察。這些行動都傳達了桃市府對生態的重視，積極向關注環保的年輕族群釋放善意。整體而言，在鄭文燦的論述內容當中，超過五成的聲量都和藻礁生態保育相關，可說和綠營強調「發電」的論述基調分和進擊，「環境保育」方面則由具有地緣關係的鄭文燦負責溝通，顯得更具說服力。

▲綠營、鄭文燦：藻礁公投　網路類據分析。（圖／Quickseek提供）
▲綠營、鄭文燦：藻礁公投　網路類據分析。（圖／Quickseek提供）


 
而若比較民進黨7位執政縣市首長的公投網路聲量，也可明顯發現，鄭文燦在藻礁議題的聲量遠超過其他6人，領先第二名的高雄市長陳其邁4.3倍，這顯示鄭文燦於近日於桃園當地的活動、行程，包括邀駐台使節參訪大潭電廠、合體蔡英文視察藻礁等，都確實成功「線下轉線上」、轉換為網路討論聲量，也增加了鄭文燦所說的「三接與藻礁能夠共存」論述在網路使用者、青年族群中的曝光度。

▲民進黨執政縣市首長：四大公投　網路聲量比較。（圖／Quickseek提供）
▲民進黨執政縣市首長：四大公投　網路聲量比較。（圖／Quickseek提供）


藻礁公投因國民黨涉入少，民進黨在政策溝通上也精心設計，對於一般民眾強調「北部用電，三接關鍵」，選擇用論理的方式告訴國人三接對於台灣用電的重要性，至於環團、年輕人關心的環境保育問題，則把話語權交由身為在地執政首長、同時在年輕族群有一定影響力的鄭文燦，強調「三接與藻礁能共存」，回應民眾對藻礁的關心，照民進黨宣稱的來說，此番論述已取得大潭里民、部分環團的共識。短期看來，民進黨在捍衛三接一題，無論民調或網路輿情都有起色，至於能不能順利擋下此案，還得持續觀察。
 

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.91%61.09%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀