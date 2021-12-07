名家論壇》黎榮章／藻礁公投　鄭文燦將扮演關鍵角色？

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國民黨在藻礁公投案不方便介入太多，恰好給了民進黨大舉宣傳的機會，網路輿情數據發現，在綠營捍衛三接的過程中，桃園在地的執政首長鄭文燦，在綠營的政策溝通策略中扮演了相當關鍵角色。透過話題類據觀察可發現，一般民進黨公職、外圍友軍粉專捍衛藻礁議題時，常將重點放在興建三接能為台灣整體用電帶來的正面效益，例如「北部用電」、「南電不用北送」、「中南部才有好空氣」等，佔了整體將近五成的討論量；而鄭文燦的論述角度與行動，則更進一步聚焦「重視在地環境生態」。
例如11月初，桃園市府邀請14國駐台代表到桃園觀音淨灘，凸顯政府重視海岸生態保護，11月下旬鄭文燦又邀26國使節參訪大潭電廠，之後再合體蔡英文到大潭發電廠、大潭藻礁視察。這些行動都傳達了桃市府對生態的重視，積極向關注環保的年輕族群釋放善意。整體而言，在鄭文燦的論述內容當中，超過五成的聲量都和藻礁生態保育相關，可說和綠營強調「發電」的論述基調分和進擊，「環境保育」方面則由具有地緣關係的鄭文燦負責溝通，顯得更具說服力。
而若比較民進黨7位執政縣市首長的公投網路聲量，也可明顯發現，鄭文燦在藻礁議題的聲量遠超過其他6人，領先第二名的高雄市長陳其邁4.3倍，這顯示鄭文燦於近日於桃園當地的活動、行程，包括邀駐台使節參訪大潭電廠、合體蔡英文視察藻礁等，都確實成功「線下轉線上」、轉換為網路討論聲量，也增加了鄭文燦所說的「三接與藻礁能夠共存」論述在網路使用者、青年族群中的曝光度。
藻礁公投因國民黨涉入少，民進黨在政策溝通上也精心設計，對於一般民眾強調「北部用電，三接關鍵」，選擇用論理的方式告訴國人三接對於台灣用電的重要性，至於環團、年輕人關心的環境保育問題，則把話語權交由身為在地執政首長、同時在年輕族群有一定影響力的鄭文燦，強調「三接與藻礁能共存」，回應民眾對藻礁的關心，照民進黨宣稱的來說，此番論述已取得大潭里民、部分環團的共識。短期看來，民進黨在捍衛三接一題，無論民調或網路輿情都有起色，至於能不能順利擋下此案，還得持續觀察。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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