媽媽是號稱擁最多愛馬仕女人！新加坡名媛時尚生活曝

由於擁有超過200個愛馬仕而家喻戶曉的新加坡貴婦 Jamie Chua，女兒 Calista Cuaca 已經22歲，正是最美好的年紀。有別於媽媽對愛馬仕的熱愛，Calista Cuaca偏好街頭風格，整體穿搭都顯出青春活力。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-07 17:44:00｜2021-12-07 19:21:39
Calista Cuaca的父親是印尼富商Nurdian Cuaca，媽媽是新加坡名媛Jamie Chua，雖然雙親離異，但跟隨媽媽與哥哥在新加坡生活的她獲得龐大的撫育費，一家三口每月得到約新台幣924萬元的生活費。
除了贍養費之外，她的媽媽也懂經商之道，本身還是超過百萬粉絲的網紅，且媽媽娘家也是新加坡富豪，可以說生活相當寬裕。 Calista Cuaca的穿搭和造型則傾向於個人喜好，不隨波逐流，也不都買最貴的包，而是最適合自己的包，讓人大讚她的穿搭。目前她在IG上擁有超過30萬粉絲，且還開設youtube頻道，分享她的日常、化妝術和穿搭術，獲得不少粉絲好評。
由於跟母親高調炫富的作風不同， Calista Cuaca偏向低調，自小就讀國際學校，大學於 James Cook University 修讀市場行銷系，也曾在倫敦修讀過短期的時尚課程。從小在名牌包環伺的情況下長大，讓她對時尚充滿興趣，畢業後也朝時尚名人方向經營社群平台，除此之外， Calista 與好朋友 Dyon Foo在2019年合作設計了名為IAMLIMITEDEDITION 珠寶首飾系列，亦有為品牌舉行發佈會，可以說是成熟的設計師。