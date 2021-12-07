NBA／Curry下一場就破雷槍紀錄？Kerr：他的話有可能
金州勇士今(7)日以126:95大勝奧蘭多魔術，球隊超級射手Stephen Curry單場投進了7顆三分球，距離超越「雷槍」Ray Allen的三分球總命中數紀錄，只剩下15球，總教練Steve Kerr也認為他是有可能在下一場破紀錄的。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-07 14:54:54
從本季開打至今，外界就在期待Curry能超越Allen，正式登基聯盟歷史三分王。在今年11月時，前者就已經打破聯盟季後賽加上例行賽的三分總命中數，如今只剩下例行賽三分總數還不是他的囊中物。
Allen生涯總共在例行賽命中2973記三分，Curry賽前已經投進了2951顆，在今年破紀錄是早晚的事。而在前幾場的低迷之後，Curry今天面對魔術恢復手感，命中7顆三拿到31分，輕鬆帶隊贏球，也距離紀錄更進一步。
下一場對上拓荒者，是否有可能直接完成破紀錄的創舉？Kerr受訪時表示：「我相信他會在面對波特蘭的比賽中投進很多球。他可是手Stephen Curry，任何事都有可能。」
如果Curry真的能在下一場超越Allen，那就代表他至少投進了15球，那也將會打破隊友Klay Thompson所保持的單場14記三分球的聯盟紀錄。