年菜每賣一份即捐一份 藝人德馨與主廚廣宏一合體助弱勢
為協助新北市的弱勢家戶，知名主廚廣宏一與藝人德馨發起「年菜每賣一份即捐一份」，目標設定至少3000份；廣宏一認為，重點不在賣多少，而是要捐多少！德馨則表示，過去一年疫情衝擊，擔心弱勢家庭沒年菜，希望給他們一點溫暖。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-07 15:05:02
德馨提及，有次參加一次罕見疾病的公益活動中，有位媽媽坦言，今年受疫情影響，景氣不好，大概沒有年菜吃了！當下聽了很難過，一般家庭都能擁有的年菜圍爐，對有些家庭原來是困難的，因此和廣宏一決定發起捐年菜活動，並與新北市好日子愛心大平台合作。
廣宏一指出，去年底他在慶祝年菜販售的成績，但德馨卻跟他說，「你知不知道有些家庭是沒有年菜吃的！」當下令他很震撼，認為要捐贈的對象不能稱為弱勢，而是需要一份愛和勇氣；此外，德馨也應媒體要求，親餵廣宏一一口年菜，兩人溫馨的合體，為年菜開賣捐贈活動拉開序幕。
代表受贈社會局長張錦麗表示，非常感謝知名主廚廣宏一與藝人德馨發起的愛心團圓年菜活動，讓今年冬天特別溫暖；越南的新住民范小姐，因與先生離異，獨自撫養2名就讀國中小的孩子，並靠著看民視德馨的8點檔連續劇學習語言，是德馨的粉絲，她非常開心可見到德馨本人，並拿到2人贈送的年菜。