《華燈》兇手盤點！林心如真心話惹嫌疑 最意外的他上榜
《華燈初上》斥資2.5億拍攝，故事還原1988年林森北路特有的條通文化，第一季上架Netflix火速攻占收視排行榜第一名，除了酒店六大金釵林心如、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖勾心鬥角超精彩，「渣男團」鳳小岳、王柏傑、李李仁、鄭元暢、張軒睿的演出，也掀起熱烈討論，劇末紅鞋女屍身分揭曉，誰是兇手埋下一大懸念，林心如日前在直播脫口一句話，讓網友驚呼：「99%是妳！」而看似最不可能的加賀美智久，也跳出來為自己喊冤。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-07 15:20:00｜2021-12-07 15:20:56
以下劇情有雷
在第一季最後揭曉深山中的紅鞋女屍，真實身分是楊謹華飾演的媽媽桑「蘇慶儀」，不過兇手人人有嫌疑，因為大家都和蘇媽媽有嫌隙，謝瓊煖怨恨她搶走愛人、郭雪芙氣她把酒店坐檯的事情告訴家人、謝欣穎被她沒收毒品，而林心如被男友鳳小岳和閨密楊謹華雙重背叛，姊妹翻臉相愛相殺。
劇中林心如得知楊謹華和她的前男友鳳小岳在一起，氣得和她翻臉，楊謹華一句：「我沒有搶，我是等到妳不要了，等妳不要了，我才去撿。」幾乎為愛失去做人底線。在近日的直播中，林心如被網友懷疑是兇手，打趣回一句：「就算我不要，妳也不能撿。」埋下情殺伏筆，讓粉絲聽了直呼她就是兇手，紛紛回應「就是妳」、「兇手99%是羅絲媽媽（林心如角色）」。
而劇中謝瓊煖被楊謹華搶走日本客加賀美智久，也有下手動機，不過謝瓊煖認為「喊最大聲的最不可能」，觀眾也認為她是兇手的機率很低，劉品言聽了回「那是因為你們沒看第二季」，似乎暗示第二季會出現謝瓊煖、楊謹華更多針鋒相對的劇情。
而加賀美智久飾演的「中村先生」也有嫌疑，他可能由愛生恨，發現楊謹華真愛是鳳小岳之後痛下殺手，不過加賀美智久趣味提出反駁：「咦！為什麼猜中村？全然接受過去，然後感覺人好好欸，而且Han（很）帥耶。」