台南市觀光協會控訴崑山國際學校鴨霸一面收租一面趕人

社團法人台南市觀光協會今 (7) 日召開記者會，表示自 105 年 1 月 1 日起與財團法人台南市崑山高級中學（後改名為崑山國際學校）以每月 8 萬元的租金簽訂「場地使用租賃同意書」，但崑山國際學校卻在今年 10 月寄來一紙存證信函，要求台南市觀光協會搬遷，並以國教署未核准為由，主張契約無效想片面毀約。這無疑違背雙方簽訂「場地使用租賃同意書」合約精神，可笑的是崑山國際學校卻還繼續向觀光協會收取租金，此舉令人不齒。

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▲台南市觀光協會與崑山高級中學簽訂的場地使用租賃同意書，校方由董事長吳政翰代表簽名（台南市觀光協會提供）

崑山國際學校（原名崑山高級中學）曾經是台南市規模第二大的私立中學，學校師生人數最高曾達到 5 、 6000 人，但近年來受到少子化影響，招生銳減，更於 2013 年爆發校方積欠師資糾紛、學校教師會控告董事會侵占等，招生從此一蹶不振。

崑山高級中學於 2020 年 6 月延聘前南科管理局局長（現任台南市副市長）戴謙擔任新校長，大刀闊斧改革，揚言將花費 2500 萬元全面整頓，並引進威爾森教育機構，力圖發展全英語小學。而崑山高級中學在私校少子化的衝擊下，董事長吳政翰特地與淵源深厚的崑山科技大學、威爾森教育機構共同簽訂「登頂計畫」策略聯盟，自此更名為崑山國際學校。

社團法人台南市觀光協會理事長尤鎰鋒指出，與崑山高級中學於 104 年 11 月 27 日簽訂「場地使用租賃同意書」，作為協會辦理職業訓練場地，自 105 年 1 月 1 日起崑山開始收租金，至今已收租整整 6 年，前 5 年每月為 8 萬元，今年第 6 年起每月為 8 萬 4 千元。而崑山中學卻以雙方簽訂契約的第五條約定，表示至今國教署尚未核准為由，主張契約無效。尤鎰鋒指出，協會斥資千萬，設立了餐飲及烘焙教室、電腦教室用於職業訓練，這些心血結晶眼看就要付諸一旦，旦校方只憑一紙存證信函就想逼人搬遷。協會合理懷疑崑山國際學校因教育機構財團進入，才以國教署名義主張契約無效，片面違約。協會用盡方式想與校方溝通，但崑山國際學校將凡事推給律師，以低級手段逼退協會，罔顧合約精神及協會權益，這樣無誠信的學校如何擔負起教育下一代的責任。

記者致電崑山校方電話始終無回應，僅由門口警衛發言表示一切已委託律師處理。委任律師劉烱意表示，過去兩造雙方合約確實有所瑕疵，但因於 110 年 7 月才接手此案，也不是很清楚國教署一直未核准崑山國際學校計畫申請 6 年遲遲無法通過的原因。觀光協會表示希望崑山國際學校履行合約精神盡速出面，否則將不排除繼續下一波抗爭行動。