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台南市觀光協會控訴崑山國際學校鴨霸一面收租一面趕人

▲台南市觀光協會理事長尤鎰鋒於崑山國際學校門前掛起白布條抗議校方以大欺小、背信毀約（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）
▲台南市觀光協會理事長尤鎰鋒於崑山國際學校門前掛起白布條抗議校方以大欺小、背信毀約（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）

記者林怡孜/台南報導

2021-12-07 15:14:04

社團法人台南市觀光協會今(7)日召開記者會，表示自10511日起與財團法人台南市崑山高級中學（後改名為崑山國際學校）以每月8萬元的租金簽訂「場地使用租賃同意書」，但崑山國際學校卻在今年10月寄來一紙存證信函，要求台南市觀光協會搬遷，並以國教署未核准為由，主張契約無效想片面毀約。這無疑違背雙方簽訂「場地使用租賃同意書」合約精神，可笑的是崑山國際學校卻還繼續向觀光協會收取租金，此舉令人不齒。

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▲台南市觀光協會與崑山高級中學簽訂的場地使用租賃同意書，校方由董事長吳政翰代表簽名（台南市觀光協會提供）
▲台南市觀光協會與崑山高級中學簽訂的場地使用租賃同意書，校方由董事長吳政翰代表簽名（台南市觀光協會提供）
崑山國際學校（原名崑山高級中學）曾經是台南市規模第二大的私立中學，學校師生人數最高曾達到56000人，但近年來受到少子化影響，招生銳減，更於2013年爆發校方積欠師資糾紛、學校教師會控告董事會侵占等，招生從此一蹶不振。崑山高級中學於20206月延聘前南科管理局局長（現任台南市副市長）戴謙擔任新校長，大刀闊斧改革，揚言將花費2500萬元全面整頓，並引進威爾森教育機構，力圖發展全英語小學。而崑山高級中學在私校少子化的衝擊下，董事長吳政翰特地與淵源深厚的崑山科技大學、威爾森教育機構共同簽訂「登頂計畫」策略聯盟，自此更名為崑山國際學校。


社團法人台南市觀光協會理事長尤鎰鋒指出，與崑山高級中學於1041127日簽訂「場地使用租賃同意書」，作為協會辦理職業訓練場地，自10511日起崑山開始收租金，至今已收租整整6年，前5年每月為8萬元，今年第6年起每月為84千元。而崑山中學卻以雙方簽訂契約的第五條約定，表示至今國教署尚未核准為由，主張契約無效。尤鎰鋒指出，協會斥資千萬，設立了餐飲及烘焙教室、電腦教室用於職業訓練，這些心血結晶眼看就要付諸一旦，旦校方只憑一紙存證信函就想逼人搬遷。協會合理懷疑崑山國際學校因教育機構財團進入，才以國教署名義主張契約無效，片面違約。協會用盡方式想與校方溝通，但崑山國際學校將凡事推給律師，以低級手段逼退協會，罔顧合約精神及協會權益，這樣無誠信的學校如何擔負起教育下一代的責任。


記者致電崑山校方電話始終無回應，僅由門口警衛發言表示一切已委託律師處理。委任律師劉烱意表示，過去兩造雙方合約確實有所瑕疵，但因於1107月才接手此案，也不是很清楚國教署一直未核准崑山國際學校計畫申請6年遲遲無法通過的原因。觀光協會表示希望崑山國際學校履行合約精神盡速出面，否則將不排除繼續下一波抗爭行動。

▲台南市觀光協會於承租地點設立的烘焙及餐飲教室花費千萬，若是被迫搬遷，心血將毀於一旦（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）
▲台南市觀光協會於承租地點設立的烘焙及餐飲教室花費千萬，若是被迫搬遷，心血將毀於一旦（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）


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