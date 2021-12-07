歐洲空氣超差！97%都市人暴露「細懸浮微粒」超標環境
（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲環保署（European Environment Agency）今天表示，歐洲城市多數人生活在空汙嚴重到有害健康的環境中，儘管過去20年狀況有所改善，去年封城期間汙染也見減少。
文/中央社
2021-12-07 18:30:56
歐洲環保署表示，空汙是歐洲最大健康威脅，2019年細懸浮微粒造成歐盟30萬7000人早死，但比2005年減少大約33%。
歐洲環保署在報告中說，歐盟約97%都會人口暴露在細懸浮微粒的濃度，超過2019年世界衛生組織（WHO）指南訂定的標準，94%都會人口面對超過世衛標準的二氧化氮濃度。
暴露空汙環境與肺癌、心血管疾病以及氣喘有關。
2020年初步數據顯示狀況有些許改善，歐洲環保署表示，這可能與天候以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間封城、暫時限制了造成汙染的產業活動與交通有關。
在歐盟27個成員國與包括土耳其和科索沃在內的其他歐洲國家，2019年空氣品質監測站有95%記錄到細懸浮微粒濃度超過世衛標準，2020年降至92%。
二氧化氮濃度方面，2019年79%空氣品質監測站記錄到超過世衛標準，去年降至71%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101207