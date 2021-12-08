4款LINE免費貼圖傳送門！快下載GUCCI馬來貘、熊大過聖誕

我是廣告 請繼續往下閱讀
GUCCI歡慶100週年，邀來國際知名插畫家Cherng合作推出動態貼圖，經典馬來貘LAIMO角色，穿上當季最新與BALENCIAGA互相翻玩設計的The Hacker Project服飾，搭配經典Horsebit 1955包款和優雅Gucci Diana托特包。
據悉Cherng應是該品牌合作插畫家中的台灣第一位人選，在他生動筆下LAIMO喊出「HAPPY!」邊跳舞，或發射光芒大讚「PERFECT」，還逗趣伸出萌腿想穿大長靴，逗趣的動態貼圖有著濃濃節慶氛圍。
即日起至2022/1/6加入GUCCI LINE官方好友，就能擁有馬來貘LAIMO時尚俏皮的動態貼圖。點擊獲取GUCCI最新動態貼圖
Tiffany & Co. 佳節主題貼圖
美國紐約珠寶品牌Tiffany & Co.繼5月推出小黑貓萌貼圖後，再度獻上以Tiffany泰迪熊為主角的節慶主題設計貼圖，而且一次給到16款動態貼圖，大手筆寵愛網友們。
有著翹睫毛的Tiffany泰迪熊扭動身體撒嬌喊「Please」，或戴著聖誕帽跳出禮物盒祝福「Merry Christmas」，萌萌惹人愛！只要將Tiffany & Co. Taiwan的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖，下載期限：至2022/1/6。點擊獲取Tiffany & Co.最新動態貼圖
FENDI x FendiDi
FENDI則於冬季膠囊系列發售之際，推出品牌吉祥物FendiDi限定貼圖，FendiDi來頭可不小，是由香港知名設計師王令塵Oscar Wang（張艾嘉之子）所操刀設計，圓滾滾的手腳有著標誌性FF Logo圖騰。
搭配黃色英文標語的8款動態貼圖，只要將芬迪官方帳號加入好友，即可擁有，下載期限：至2022/12/30。點擊獲取FENDI最新動態貼圖
Starbucks x LINE FRIENDS Holiday Sticker
STARBUCKS星巴克與LINE FRIENDS不只聯名合作聖誕週邊商品，在門市推出節慶造型的熊大馬克杯、不鏽鋼杯。還用BROWN & FRIENDS角色設計全新Holiday貼圖。
延續節慶氛圍的紅色與綠色系設計主軸，16款貼圖不只有「I LOVE U」示愛水晶球、熊大隨行杯，還有兔兔穿成一整顆聖誕樹祝你「HAPPY HOLIDAYS」！下載期限：至2022/1/6。點擊獲取Starbucks x LINE FRIENDS最新動態貼圖