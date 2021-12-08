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4款LINE免費貼圖傳送門！快下載GUCCI馬來貘、熊大過聖誕

▲一次給大家4組LINE免費貼圖下載傳送門！其中3款竟然是出自精品品牌的動態貼圖，最愛過節的熊大也有聖誕限定貼圖喔。（圖／GUCCI提供、翻攝自LINE）
▲一次給大家4組LINE免費貼圖下載傳送門！其中3款竟然是出自精品品牌的動態貼圖，最愛過節的熊大也有聖誕限定貼圖喔。（圖／GUCCI提供、翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-08 10:54:14｜2021-12-08 11:17:14

通訊軟體LINE已是大家生活密不可分的聯繫好幫手，近期GUCCI、FENDI、Tiffany & Co.精品一起推出免費動態貼圖供下載，而且都是動態款！STARBUCKS星巴克則攜手可愛的LINE FRIENDS，打造聖誕限定貼圖，萌翻網友，還沒獲得的朋友別難過，《NOWnews》幫大家整理好傳送門，通通不用花錢一起載好載滿吧。

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▲時尚精品GUCCI讓知名馬來貘角色LAIMO穿上最新款服飾，連經典紅綠織帶也融入貼圖設計中。（圖／GUCCI提供）
▲時尚精品GUCCI讓知名馬來貘角色LAIMO穿上最新款服飾，連經典紅綠織帶也融入貼圖設計中。（圖／GUCCI提供）
GUCCI官方主題貼圖

GUCCI歡慶100週年，邀來國際知名插畫家Cherng合作推出動態貼圖，經典馬來貘LAIMO角色，穿上當季最新與BALENCIAGA互相翻玩設計的The Hacker Project服飾，搭配經典Horsebit 1955包款和優雅Gucci Diana托特包。

▲可愛逗趣的馬來貘LAIMO結合GUCCI Aria系列經典元素，展現貼圖獨有的個性風格。（圖／GUCCI提供）
▲可愛逗趣的馬來貘LAIMO結合GUCCI Aria系列經典元素，展現貼圖獨有的個性風格。（圖／GUCCI提供）
據悉Cherng應是該品牌合作插畫家中的台灣第一位人選，在他生動筆下LAIMO喊出「HAPPY!」邊跳舞，或發射光芒大讚「PERFECT」，還逗趣伸出萌腿想穿大長靴，逗趣的動態貼圖有著濃濃節慶氛圍。

即日起至2022/1/6加入GUCCI LINE官方好友，就能擁有馬來貘LAIMO時尚俏皮的動態貼圖。點擊獲取GUCCI最新動態貼圖

▲Cherng超真實還原The Hacker Project系列服飾及GUCCI駭客實驗室系列Hourglass迷你GG緹花肩背包，與貼圖對比很逗趣。（圖／GUCCI提供）
▲Cherng超真實還原The Hacker Project系列服飾及GUCCI駭客實驗室系列Hourglass迷你GG緹花肩背包，與貼圖對比很逗趣。（圖／GUCCI提供）
Tiffany & Co. 佳節主題貼圖

美國紐約珠寶品牌Tiffany & Co.繼5月推出小黑貓萌貼圖後，再度獻上以Tiffany泰迪熊為主角的節慶主題設計貼圖，而且一次給到16款動態貼圖，大手筆寵愛網友們。

有著翹睫毛的Tiffany泰迪熊扭動身體撒嬌喊「Please」，或戴著聖誕帽跳出禮物盒祝福「Merry Christmas」，萌萌惹人愛！只要將Tiffany & Co. Taiwan的官方帳號加入好友，即可擁有此貼圖，下載期限：至2022/1/6。點擊獲取Tiffany & Co.最新動態貼圖

▲Tiffany & Co. 佳節主題貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲Tiffany & Co. 佳節主題貼圖。（圖／翻攝自LINE）
FENDI x FendiDi

FENDI則於冬季膠囊系列發售之際，推出品牌吉祥物FendiDi限定貼圖，FendiDi來頭可不小，是由香港知名設計師王令塵Oscar Wang（張艾嘉之子）所操刀設計，圓滾滾的手腳有著標誌性FF Logo圖騰。

搭配黃色英文標語的8款動態貼圖，只要將芬迪官方帳號加入好友，即可擁有，下載期限：至2022/12/30。點擊獲取FENDI最新動態貼圖

▲星二代設計師跨刀的FENDI x FendiDi貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲星二代設計師跨刀的FENDI x FendiDi貼圖。（圖／翻攝自LINE）
Starbucks x LINE FRIENDS Holiday Sticker

STARBUCKS星巴克與LINE FRIENDS不只聯名合作聖誕週邊商品，在門市推出節慶造型的熊大馬克杯、不鏽鋼杯。還用BROWN & FRIENDS角色設計全新Holiday貼圖。

延續節慶氛圍的紅色與綠色系設計主軸，16款貼圖不只有「I LOVE U」示愛水晶球、熊大隨行杯，還有兔兔穿成一整顆聖誕樹祝你「HAPPY HOLIDAYS」！下載期限：至2022/1/6。點擊獲取Starbucks x LINE FRIENDS最新動態貼圖

▲LINE FRIENDS幾乎每年都有特殊節慶貼圖可蒐藏。（圖／翻攝自LINE）
▲LINE FRIENDS幾乎每年都有特殊節慶貼圖可蒐藏。（圖／翻攝自LINE）

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