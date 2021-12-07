肯德基漲完換胖老爹！12/16漲5元 老闆無奈：政府無法管
肯德基才剛剛宣布從今（7）日起漲價，喜愛炸雞的朋友還驚魂未定，壞消息馬上又來了！很多朋友喜愛的本土炸雞品牌胖老爹，今日也在粉專貼出公告，將在12月16日起調整全台門市價格，但實際調幅並未公布。不過胖老爹也採取類似麥當勞及肯德基的方式，漲價同時也推出促銷優惠，將從12月16日起到12月30日推出多項優惠活動，詳細活動內容依照門市公告為主。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-07 16:21:05｜2021-12-07 16:55:07
胖老爹美式炸雞創辦人古仁川今日下午接受《NOWnews》訪問時，證實各品項將在12/16調漲售價，但漲幅不會超過5元。「物價真的長得太誇張了，我們不是跟進肯德基，是本來就規劃要漲價！」古仁川強調，現在每項原物料都漲得很誇張，以炸油來說，一桶從1400元漲到1800元，這還是大量採購價才有，否則都漲破2千元，另外包括雞肉、炸粉、薯條，甚至包裝紙袋、竹籤等等幾乎無所不漲，不只總公司、連加盟店都喊苦，所以漲價是不得已的，「我也不想漲啊！但能叫政府規定原物料不要漲嗎？」
古仁川強調，這次漲價已經是採用最低限度，為了幫助加盟店度過難關，漲價後相關的傳單、價目表，都由總公司協助吸收成本，「這樣就得花幾十萬了！」
根據《台灣胖老爹美式炸雞》粉專貼出的公告指出，從2008年展店至今，胖老爹秉持在食材水準不斷精進、品質不容退讓下，持續創造美味多汁的炸雞，深受大朋友小朋友喜愛，然而在這波疫情效應蔓延下，國際原物料夾格飆漲，各項食材成本持續躍增，面對門市營運日益艱鉅，總公司將於2021年12月16日調整全台門市價格。
公告強調，胖老爹亦將秉持初衷，在未來做好品質把關，持續炸出感動人心的炸雞，再次感謝您的支持！另有多項優惠活動將同步於12/16~12/30開跑。
不過胖老爹漲價的消息一出，有網友就哀嚎「不會再去買了！」但也有人再粉專留言支持，「好吃還是會支持，畢竟為了生存！」