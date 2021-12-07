合球國手與室友認罪盼減刑！KTV「撿屍」下場出爐

一名林姓合球男國手，在2019年和吳姓男室友，在KTV認識一名年輕女子，竟趁她酒醉意識不清時，把人帶回校內宿舍輪流性侵，全案遭檢方起訴，林男、吳男2人認罪求輕判，台北地方法院考量2人坦承犯行，但因未能取得被害人原諒，各依乘機性交罪判刑3年1月徒刑，仍可上訴。
編輯中心／綜合報導
2021-12-07 16:17:38
回顧案情，林姓合球男國手和吳姓男室友在2019年6月23日晚間，在KTV認識一名年輕女子，兩人在唱飲結束後見女子醉倒，遂將她帶回男生宿舍中輪流性侵得逞，直到同房另名室友叫醒被害人後，女子才到醫院驗傷報案。
林男、吳男到案後坦承犯行，辯護律師則稱兩人為大學生，年輕尚輕且具有國手級的體育實力，林男更是國家合球國手，犯後態度良好有意和解，請求輕判，但法官認為，此案未取得被害人原諒，且造成對方身心嚴重受創辦理休息，所為應予非難，各依乘機性交罪判刑3年1月徒刑，仍可上訴。（編輯：林莞茜）
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