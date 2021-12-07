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棒球／問題不大！感念輝老大　關懷盃16日47隊開打

▲原棒協舉辦的關懷盃棒球賽16日即將於花蓮開打。（圖／記者黃泓哲攝影）
▲原棒協舉辦的關懷盃棒球賽16日即將於花蓮開打。（圖／記者黃泓哲攝影）

記者黃泓哲/台北報導

2021-12-07 16:19:02

原棒協舉辦的關懷盃棒球邀請賽每年底在花東地區舉行，自1994年開打，是現存最悠久的學生棒球賽事，今年賽事邁入第28屆，將在12月16日至19日於花蓮展開歲末最熱鬧的「棒球豐年祭」。

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今年關懷盃曲布農族語「KUSBAIA」飛翔之意，以「KUSBAIA 原夢飛呀」為主題，期許小球員勇敢追逐自己的棒球夢。

6日開賽記者會上，原棒協理事長林智勝親自帶領會員代表王維中、張正偉、曾陶鎔以及楊瑞承出席，同為原住民的總統府發言人谷辣斯·尤達卡再度現身力挺。

關懷盃從棒球出發，近年陸續邀請優秀原住民運動員跨界相挺，本屆賽事邀請2020東京奧運田徑女將「百欄女神」謝喜恩擔任關懷大使，並邀請曾參與關懷盃的北投國中女壘隊球員出席共襄盛舉，號召大眾一銅關注原住民族運動發展。

本屆賽事共有30隊少棒以及17對青少棒參賽，除了全勤參賽的花蓮太巴塱國小以及宜蘭三星國小，還有新竹上館國小、大同國小、南投中正國小、屏東高泰國中和宜蘭內城國中。

傳承、回饋是關懷盃最重要的宗旨，原棒協創始會員「輝老大」王光輝於今年離世，關懷盃特地在花蓮安排「王光輝感恩系列活動」，感念輝老大生前對於協會及原鄉棒球的付出。

關懷盃提供原鄉孩子築夢的舞台，原住民職棒球星也會在賽事期間回到起點指導小球員，讓關懷盃的精神傳承下去，去年原棒協啟動獎學金計畫，將更多的資源與希望送進花東地區的原鄉棒球隊，今年除了將在關懷盃開幕典禮上進行首屆獎助學金頒獎典禮，第二屆募資計劃也即將開跑，期許獲得更多愛心幫助篇翔在的棒球夢，一起陪伴原夢飛翔。

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