棒球／問題不大！感念輝老大　關懷盃16日47隊開打

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6日開賽記者會上，原棒協理事長林智勝親自帶領會員代表王維中、張正偉、曾陶鎔以及楊瑞承出席，同為原住民的總統府發言人谷辣斯·尤達卡再度現身力挺。
關懷盃從棒球出發，近年陸續邀請優秀原住民運動員跨界相挺，本屆賽事邀請2020東京奧運田徑女將「百欄女神」謝喜恩擔任關懷大使，並邀請曾參與關懷盃的北投國中女壘隊球員出席共襄盛舉，號召大眾一銅關注原住民族運動發展。
本屆賽事共有30隊少棒以及17對青少棒參賽，除了全勤參賽的花蓮太巴塱國小以及宜蘭三星國小，還有新竹上館國小、大同國小、南投中正國小、屏東高泰國中和宜蘭內城國中。
傳承、回饋是關懷盃最重要的宗旨，原棒協創始會員「輝老大」王光輝於今年離世，關懷盃特地在花蓮安排「王光輝感恩系列活動」，感念輝老大生前對於協會及原鄉棒球的付出。
關懷盃提供原鄉孩子築夢的舞台，原住民職棒球星也會在賽事期間回到起點指導小球員，讓關懷盃的精神傳承下去，去年原棒協啟動獎學金計畫，將更多的資源與希望送進花東地區的原鄉棒球隊，今年除了將在關懷盃開幕典禮上進行首屆獎助學金頒獎典禮，第二屆募資計劃也即將開跑，期許獲得更多愛心幫助篇翔在的棒球夢，一起陪伴原夢飛翔。