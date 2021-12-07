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瓦城也撐不住！5品牌12/15漲3％　綠咖哩椰汁雞直逼300元

▲瓦城集團總共5品牌餐廳一起調漲，荷包這下真的撐不住了。（圖／翻攝自瓦城FB）
▲瓦城集團總共5品牌餐廳一起調漲，荷包這下真的撐不住了。（圖／翻攝自瓦城FB）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-07 17:24:12｜2021-12-07 17:25:25

餐飲業者一片喊漲，繼速食品牌麥當勞、肯德基、胖老爹齊聲漲價後，擁有眾多人氣餐廳品牌的瓦城集團今（7）日也宣布調漲價格！瓦城集團表示，面臨進口原、物料價格、國際運輸費用大幅上升等營運成本大幅攀升，「旗下五品牌包含瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心，將於2021年12月15日起調整價格，整體平均漲價調幅約3%」，是該集團近10年來首度調整價格。

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▲瓦城旗下各餐廳人氣頗夯，守了10年今天宣布喊漲。（圖／翻攝自瓦城FB）
▲瓦城旗下各餐廳人氣頗夯，守了10年今天宣布喊漲。（圖／翻攝自瓦城FB）
瓦城集團表示，為持續提供顧客最好的餐飲體驗與品質，因應成本考量而有此次調漲，以保障消費者最大權益為努力目標。《NOWnews今日新聞》掌握部分熱門餐廳與菜色調整價格明細如下：

瓦城

泰式春捲180元 調漲 185元（貴5元）

綠咖哩椰汁雞280元 調漲 295元（貴15元）

辣炒空心菜 180元、辣炒高麗菜 180元、泰式沙嗲雞 220元（皆維持原價）

大心

清燉越南牛肉河粉 250元 調漲 260元（貴10元）

酸辣海陸麵 250元 調漲 260元（貴10元）

泰式蝦醬薯條 69元、蝦醬雞翅 69元（皆維持原價）

1010湘

東安仔雞 280元 調漲 295元（貴15元）

毛家紅燒肉 330元 345元（貴15）

雲耳嫩雞阿干鍋及每日小菜包含桂花蜜芋頭、醋拌黃瓜等皆維持原價

▲瓦城集團於12/15起調漲部分菜色價格，據悉整體平均調幅約3%。（圖／翻攝自瓦城FB）
▲瓦城集團於12/15起調漲部分菜色價格，據悉整體平均調幅約3%。（圖／翻攝自瓦城FB）
跟進各餐飲宣布漲價後祭出優惠方案安撫民心的策略，瓦城集團宣布調漲的同時，也宣布甜點只送不賣、啤酒買一送一等優惠。

瓦城、非常泰即日起推出全新限定甜品「泰式舒芙蕾」，凡於2021/12/15至2022/1/7期間的平日內用消費，即可不限金額每桌獲得一份，只送不賣。同期間，時時香及1010湘也分別贈送招牌「楊枝甘露」、「黑芝麻椰汁西米露」，大心則凡點用主食即贈招牌「黑火山霜淇淋」。

同樣2021/12/15至2022/1/7期間，推出歲末感恩回饋「啤酒買一送一」優惠，平日到瓦城及非常泰內用消費就享「勝獅啤酒」買一送一；時時香、1010湘則是準備適搭鹹香好菜的「台灣金牌啤酒」買一送一。而瓦城集團的「Fun大回饋券」活動仍持續進行中。

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