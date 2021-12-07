瓦城也撐不住！5品牌12/15漲3％　綠咖哩椰汁雞直逼300元

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瓦城
泰式春捲180元 調漲 185元（貴5元）
綠咖哩椰汁雞280元 調漲 295元（貴15元）
辣炒空心菜 180元、辣炒高麗菜 180元、泰式沙嗲雞 220元（皆維持原價）
大心
清燉越南牛肉河粉 250元 調漲 260元（貴10元）
酸辣海陸麵 250元 調漲 260元（貴10元）
泰式蝦醬薯條 69元、蝦醬雞翅 69元（皆維持原價）
1010湘
東安仔雞 280元 調漲 295元（貴15元）
毛家紅燒肉 330元 345元（貴15）
雲耳嫩雞阿干鍋及每日小菜包含桂花蜜芋頭、醋拌黃瓜等皆維持原價
跟進各餐飲宣布漲價後祭出優惠方案安撫民心的策略，瓦城集團宣布調漲的同時，也宣布甜點只送不賣、啤酒買一送一等優惠。
瓦城、非常泰即日起推出全新限定甜品「泰式舒芙蕾」，凡於2021/12/15至2022/1/7期間的平日內用消費，即可不限金額每桌獲得一份，只送不賣。同期間，時時香及1010湘也分別贈送招牌「楊枝甘露」、「黑芝麻椰汁西米露」，大心則凡點用主食即贈招牌「黑火山霜淇淋」。
同樣2021/12/15至2022/1/7期間，推出歲末感恩回饋「啤酒買一送一」優惠，平日到瓦城及非常泰內用消費就享「勝獅啤酒」買一送一；時時香、1010湘則是準備適搭鹹香好菜的「台灣金牌啤酒」買一送一。而瓦城集團的「Fun大回饋券」活動仍持續進行中。