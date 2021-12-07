獨／掰了宜軒！鄧佳華轉彎進攻辣模 親吐「暈船3關鍵」
網紅鄧佳華前陣子頻對宜軒（香草姊姊、現藝名為米卡米）示愛，被狠狠打槍後就上傳自己落淚、搧巴掌等影片，讓許多網友看傻眼，苦勸他停止騷擾。近來宜軒宣布退出MOMO親子台，更傳出即將訂婚的消息，讓鄧佳華心碎一地，怎料看似專情的他，沒過幾天就改搭上一名性感辣模皇甫萌熹（昱萱），他也向《NOWnews今日新聞》吐露會愛上對方的3個關鍵。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-07 16:58:30
耳聞宜軒離開螢光幕後，鄧佳華心情跌至谷底，除了透過影片淚訴心聲之外，也發文祝福對方：「我不知道繼續愛妳是正確的嗎？至少我這一生有好好努力愛過一個女生，這樣就夠了。」而他拿得起放得下，沒多久後就轉彎進攻小模皇甫萌熹，同時公布與對方的對話截圖，喊話正式離開宜軒：「從此沒有宜軒，只有昱萱，不能在2者之間周旋，因為友誼才是一輩子的緣。」
鄧佳華今（7）日發文向皇甫萌熹告白：「這一生只愛昱萱，絕對不可能愛其他女生，粉絲們說的沒錯，或許追求昱萱比較容易許多。」他向《NOWnews今日新聞》透露目前已經與對方見過10次面左右，大部分都是在她的活動上跟她聊天，不過2人目前仍是好友，私下沒有牽過手也沒有其他親密舉互動，僅止於自己單方面追求，所以不敢逾矩。
鄧佳華表示皇甫萌熹不喜歡自己一直提到舊愛宜軒，而會對皇甫萌熹暈船，是因為對方將他的心房打開：「她知道我在外面一直滑手機，不跟其他人交談，而她主動跟我聊天，把我從網路世界裡拉出來，而且她是唯一一個幫我說過話的女生。」坦言目前正在努力追求對方，還許願皇甫萌熹可以替他改造成為型男。
※【NOWnews 今日新聞
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