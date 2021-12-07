接手最大派閥首次集會 安倍警告中國：勿誤判日本決心
日本前首相安倍晉三先前接任自民黨內最大派系，通稱「細田派」的「清和政策研究會」會長職務後，細田派也改稱為「安倍派」。本月6日，安倍派在東京的飯店舉行安倍接任會長之後的首次政治資金集會。安倍在會上再次強調「承諾團結一致支持岸田政府」之外，也對中國軍方動向表達警惕。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-07 16:35:25｜2021-12-07 16:44:11
根據《共同社》報導，日本執政黨自民黨中最大派系安倍派，6日在東京內的飯店舉行首次政治資金集會，這也是前首相安倍晉三接任會長以來，首次舉辦的政治資金集會。除了日本現任首相岸田文雄以外，副首相麻生太郎以及日本前外相、現任自民黨幹事長茂木敏充皆與會，現場約有2千人出席。
安倍在會上強調「做為有著約半個世紀歷史、撐起日本政治脊梁的清和會的會長，我將會履行職責」，同時承諾「（清和會）將團結一致，堅定支持岸田政府」。
安倍提到11月中國海軍測量艦在鹿兒島海域進入日本領海一事，稱「可以說是程度的挑釁」，並且表示出警惕之意。安倍也就釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）爭議強調，「希望（中國）不要誤判在我們手中堅決守住的決心」。
但安倍解釋說，「絕不是要挑釁中國」，還表示清和政策研究會從創立起就一直希望發展日中關係。
安倍指出，日本與中國在1978年簽訂的《日中和平友好條約》規定兩國不謀求霸權，並反對一切試圖確立霸權的做法。同時安倍也向中國喊話，呼籲「希望中國也能夠記起當時的精神」。
「清和政策研究會」原先為「細田派」，但由於前任會長細田博之被選為眾議院議長，必須脫離派系，隨後安倍被推舉出來接任會長一職，「細田派」也正式轉為「安倍派」，目前清和會有95人，仍為自民黨內最大派系。