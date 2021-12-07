綠營議員逼盧秀燕公投表態　雙方互嗆

台中市民進黨議員陳淑華、邱素貞、謝明源與蕭隆澤今 (7) 日議會聯合質詢，要求市長盧秀燕針對公投三接遷離大潭、重啟核四，同不同意，要對市民清楚表態。問市長三接遷離一旦過關，難道台中火力電力發電燃煤不會增加？並嗆盧一再閃躲，不是民選首長正確的作為。盧秀燕也回嗆，不像妳同意萊豬進口害人民健康、破壞藻礁換電力等。

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陳淑華表示，能源每個人隨時都在使用，能源議題無可迴避！盧秀燕答詢議員時，擺明就是閃躲核四及三接的議題，既不違反國民黨黨中央也不得罪民眾，想要抹壁雙面光。三接遷離及重啟核四兩個公投案，同意或不同意？盧秀燕敢答不敢答？

陳淑華說，蘇院長稱讚盧市長頭殼讚！反對核四蓋在台中，核廢料放在台中，想必結果也很清楚。那在其他縣市核四重啟盧市長同意或不同意？盧市長不敢講同意也不敢講不同意。

盧秀燕回，我已經講很清楚，最後投票結果都尊重民意，如就像你同意萊豬進口、「同意破壞藻礁電力」，這都是議員的權利，她予尊重。

陳淑華說，三接案已從馬英九時代規劃的 232 公頃，現在的政府已縮小成 23 公頃；也進行工程外推方案，盡全力保護藻礁，將影響降到最低。顧藻礁又可以顧供電，顧環保又可以顧空污。台中市是全國用電量最大的城市，有用電需求，天然氣是重要的橋接能源，應速讓三接通過，也應讓中火儘速燃氣。要市長不要在這裡混淆視聽。

陳淑華表示，中央政府有規劃未來數十年的發電計劃。如果台灣發電量因三接議題而使得發電量新增不及，造成用電缺口，就有燃煤的風險。如果台中卡燃氣機組，會不會卡到發電期程。三接趕快蓋、減煤進一步；中火燃氣趕快蓋、減煤進一步。

盧秀燕說，中央已對燃氣機組發照，她沒有能力也沒有反對燃氣機組，可見議員對中火的發展情況並不了解，且台北市用電量也高，為何不自己發電，「報告議員你的邏輯有問題」！