40年和平山區派出所殘舊　大棟派出所煥然一新

臺中市和平警分局大棟派出所於71年建造至今，因年久老舊，建物破損，又位處山區濕氣重，甚至有員警表示曾遇見蛇類從縫隙鑽進2樓待勤室探頭而被嚇醒。臺中市大台中警察之友會和平辦事處大棟站王站長獲知後，二話不說，鼎力協助修繕事宜，於本(110)年10月12日開工，11月10日竣工，不到1個月的時間，改善舊有辦公環境及休憩場所，辦公廳舍翻新後，員警都由衷感謝王站長的鼎力相挺。
記者鄧力軍/台中報導
2021-12-07 16:48:44
王站長住居臺南，事業有成又熱心公益，由於熱愛大自然，夫妻常造訪山嶽、森林，多年前經常前往大雪山森林遊樂區踏青，當時因山林尚未解封，進入登山、健行仍需申請入山證，多次辦證後，王站長感受到山區派出所員警充滿服務熱忱而與大棟及雪山派出所結緣，雖然家庭、事業皆無地緣關係，其後更與夫人及友人共同加入大棟及雪山警友站，從此長期支持與協助添購員警應勤裝備、辦公設備及修繕廳舍，對警政工作的付出不遺餘力。為感謝王站長，由被譽為「說故事的藝術家」和平區博愛國小古校長致贈一幅《大棟派出所意象》彩墨大作，並將彩墨畫轉印製作馬克杯留念。
臺中市政府警察局局長蔡蒼柏有感於王站長與古校長熱心公益、關心警政，昨(6)日下午致贈2人感謝狀，並與素昧平生的王站長賢伉儷及古校長侃侃而談、閒話家常，蔡局長感謝王站長長期作為警察的後盾，改善派出所執勤環境，讓警察維護治安更有力。