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日本近百議員時隔2年集體參拜靖國神社　中、韓強烈不滿

▲多名日本議員參拜靖國神社。（圖／擷取自美聯社影片）
▲多名日本議員參拜靖國神社。（圖／擷取自美聯社影片）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-07 17:32:46

日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社議員會」成員7日上午一起赴靖國神社參拜，其中包含內閣府副大臣赤池誠章等9名政府官員，引起中方以及韓方不滿。

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綜合日媒報導，「大家一起參拜靖國神社議員會」過去每年會在靖國神社春季大祭、秋季大祭以及8月15日二戰「終戰日」時，前往參拜位於東京九段北的靖國神社。但受到新冠肺炎影響，自2020年春季大祭起中斷，雖然今年10月秋季大祭時疫情已有所改善，但恰逢眾議院大選，因而再度延期。

議員聯盟考量近期日本疫情穩定，眾議院大選也已落幕，決定再次共同參拜，7日上午在會長自民黨籍參議員、會長尾辻秀久領軍下，集結自民黨、日本維新會、國民民主黨等99名參眾兩院議員，集體前往東京靖國神社參拜，是自2019年秋季例行大祭後，超過2年以來首次集體前往參拜靖國神社。

報導指出，除了內閣府副大臣赤池誠章以外，經濟產業副大臣細田健一、環境省副大臣務台俊介等9名副大臣與政務官也一同前往參拜。

由於靖國神社合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或是內閣閣員前往參拜，就會引發中國、韓國強烈反彈。今年10月4日上任的日本首相岸田文雄，在靖國神社10月秋祭時便循前例僅供奉供品真賢木，未親自參拜。

▲日本靖國神社17日起舉行秋祭，首相岸田文雄供奉供品真賢木，未親自參拜。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本靖國神社10月舉行秋祭時，首相岸田文雄供奉供品真賢木，未親自參拜。（圖／美聯社／達志影像）
針對日本議員7日共赴靖國神社參拜，中國和韓國表達不滿。中國外交部發言人趙立堅於7日例行記者會上表示，80年前的今天日本偷襲珍珠港，發動太平洋戰爭，日本大批政要選擇今天高調參拜靖國神社，絕非偶然，恐怕是蓄意為之，刻意挑釁，這再次反映出日方對待自身侵略歷史不思反省的錯誤態度。中方對此堅決反對。中國駐日本大使館同日回應，對日方參拜表示強烈不滿和堅決反對，中方已就此提出嚴正交涉。

韓國外交部則表示，日本新國會剛誕生不久，就有大批負有領導責任的人士參拜美化殖民掠奪和侵略戰爭的靖國神社，韓方對此深表憂慮和遺憾。

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