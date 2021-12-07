中職／《運產條例》大利多 蔡其昌樂觀2022出現第六隊
《運動產業發展條例》獲得朝野共識，今（7）日於立法院正式三讀通過，立法院副院長、中華職棒（CPBL）聯盟會長蔡其昌上午主持完會議後，下午趕抵出席原棒協舉辦的關懷盃開賽記者會，談起《運動產業發展條例》，蔡其昌認為2022年確實是成立第六隊的機會。
記者黃泓哲/台北報導
2021-12-07 17:14:41
《運動產業發展條例》修正案中明示，營利事業若依條例設置專戶捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事，申報所得稅時，得在新台幣1千萬元內，按捐贈金額150％，可自當年度營利事業所得額中減除，且修正條例中最重要的規定是，捐贈對象若為教育部核準的重點職業或業餘運動、公告的重點賽事主辦單位還可以不受1千萬元額度所限，非常有利於國內運動發展。
蔡其昌直言，如果民間支持體育的力量不足，政府就得要花費大筆預算補助體育活動，而政府的力量有限，因此更要做聰明的政府，設定誘因讓民間更多力量流入體育界。
在《運動產業發展條例》三讀通過後，依法行政部門須在6個月內頒布細則，以時程來看，蔡其昌對於2022年「孵出」第六隊相當樂觀。
不過在《運動產業發展條例》通過後，除了檯面上表達意願的中華電信以外，若有其他企業對於加盟職棒有興趣該當如何處置？
蔡其昌透露如果不只有一間企業對職棒有興趣，則聯盟會挑選對於職棒長期發展有利的企業，並且待時機成熟時比照中華電信進行拜會程序，並且和5隊領隊討論得出彈性處理加盟辦法的結論。