網軍爭議風波影響公投正反聲量？大數據分析：效果有限
民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴一事，引發社會各界軒然大波。由於時間點適逢1218公投前夕，不少國民黨要角藉由該案宣傳公投，試圖激化民眾對於民進黨不滿的情緒。不過根據QuickseeK快析輿情資料庫監測，自11月30日至今，關於4大公投案的近20萬則討論中，有關網軍風波的討論只有4.8千則，僅佔2％，顯示縱使關於網軍的討論度高，卻難以將話題和公投產生連結，國民黨欲透過批判「民進黨網軍治國」動員選民，成效不盡理想。
記者丁上程／綜合報導
2021-12-07 17:27:07｜2021-12-07 17:44:48
根據QuickseeK快析輿情資料，縱使網軍風波有高討論度，卻難以和公投案產生連結，國民黨公投聲量反而因此下滑。整體而言，四個不同意的聲量勝過四個同意24個百分點
根據TPOC台灣議題研究中心發現，隨著1218公投倒數計時，民進黨的網路聲量自10月底開始就維持領先態勢，雖然國民黨籍雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱等人在11月28日開始接連表態力挺四個同意，帶動整體氣勢，使國民黨網路聲量衝高，一度微幅超過民進黨。
然而隨著高嘉瑜遭家暴事件爆發，多名國民黨政治人物追打該議題，使得公投聲量迅速下滑，再度被持續在各縣市宣講、舉辦各種活動提振士氣的民進黨追回，整體而言，10月底至今，民進黨在公投案上的網路聲量，以55％領先國民黨的45％。
台灣議題研究中心表示，根據網路數據顯示，若將綠營「四個不同意」與藍營內「四個同意」、「兩好兩尊重」、「三好一尊重」等多個主張總合相較，結果仍是民進黨「四個不同意」聲量一路領先，就算12月初爆發高嘉瑜遭家暴事件的插曲，仍未撼動兩者聲量差距，整體而言，「四個不同意」的聲量以62％領先「四個同意」的38％，兩者差距高達24個百分點。
因此台灣議題研究中心指出，高嘉瑜遭家暴事件扯出網軍治國案外案，即使民進黨因網軍爭議形象受傷，但對其宣傳公投的聲勢仍影響有限。眼見1218公投進入倒數關鍵時刻，國民黨勢必得思考，是否要減少在此議題著墨的力度，畢竟，若是狂打網軍爭議，卻無法將民眾反感轉化為「四個同意」，恐怕最終只能在同溫層自嗨，反而浪費寶貴的黃金宣傳時間。