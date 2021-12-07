中市兒少犯罪近年不減反升　議員批媽媽市長不關心

台中市議會市政總質詢第一天，市議員林祈烽、鄭功進和施志昌對於兒少犯罪問題。林祈烽表示，台中市近 5 年來兒少犯罪率不減反增，市政府依規定成立「台中市少年輔導委員會」，但市長盧秀燕和警察局長蔡蒼柏兩人竟然不知道分別擔任委員會主任委員和總幹事的職務，他質疑媽媽市長真的有在關心台中市的兒少犯罪情形？身為主委的市長過去 3 年有沒有開過任何一次會議？

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林祈烽說，瑪莎拉蒂 3 惡煞毆打男大生案發生後，市警局為亡羊補牢，這一陣子都在掃蕩博弈集團等犯罪組織，市長也對電子遊戲場業者嚴加管理，可是盧市長上任這 3 年，每年又核發 2 張電子遊戲場執照給業者，累計共核發 6 家，這些業者到底是經營純電子遊戲場，還是做有「換錢」的電子博奕場，市長會知道嗎？

林祈烽指出，賭博電玩和網路博奕的問題很多，日前雲林就發生有國三生因參與網路博奕而積欠地下錢莊 60 萬元的案例，他也擔心類似的案件會在台中市發生，根據市警局的統計，近 5 年來，兒少嫌疑人逐年增加， 109 年就有 1076 人涉案，類型以竊盜案為大宗，其中男性以竊盜、妨害秩序、妨害性自主罪及詐欺背信合占超過 5 成，女性則以竊盜、詐欺背信及違反毒品危害條例合占超過 5 成。

林祈烽表示，市府為落實輔導少年工作，於民國 71 年依省政府核定成立「台中市少年輔導委員會」，並正式聘任專業人員，運用專業智能，並結合社會資源，全面推展少年不良行為之預防工作；主任委員由市長擔任，警察局長則擔任總幹事一職。

林祈烽質問，市長和現場列席主管，少輔會的主委和總幹事是由誰擔任時，盧市長和警察局長都不知情，甚至應該擔任副總幹事的教育局長和社會局長兩人也不清楚狀況。

盧秀燕說，市府有各式的少輔委員會，議員可不可以把全名唸出來？上面有沒冠局別或什麼東西，應該會有清楚的說明；兒少的委員會社會局有，教育局也有，議員講的是警察局的部份。

林祈烽當場秀出少輔會的組織架構編制表質疑，市長自己都不知道她是主任委員，過去 3 年到底有沒有參加過少輔會的任何一場會議？這會不會太離譜了！市長要不要上網去查清楚，台中市少年輔導委員會的主任委員就是市長，總幹事就是警察局長，不是警局少年隊底下的一個組織而已。