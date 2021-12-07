中市兒少犯罪近年不減反升　議員批媽媽市長不關心

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林祈烽說，瑪莎拉蒂3惡煞毆打男大生案發生後，市警局為亡羊補牢，這一陣子都在掃蕩博弈集團等犯罪組織，市長也對電子遊戲場業者嚴加管理，可是盧市長上任這3年，每年又核發2張電子遊戲場執照給業者，累計共核發6家，這些業者到底是經營純電子遊戲場，還是做有「換錢」的電子博奕場，市長會知道嗎？
林祈烽指出，賭博電玩和網路博奕的問題很多，日前雲林就發生有國三生因參與網路博奕而積欠地下錢莊60萬元的案例，他也擔心類似的案件會在台中市發生，根據市警局的統計，近5年來，兒少嫌疑人逐年增加，109年就有1076人涉案，類型以竊盜案為大宗，其中男性以竊盜、妨害秩序、妨害性自主罪及詐欺背信合占超過 5成，女性則以竊盜、詐欺背信及違反毒品危害條例合占超過 5成。
林祈烽表示，市府為落實輔導少年工作，於民國71年依省政府核定成立「台中市少年輔導委員會」，並正式聘任專業人員，運用專業智能，並結合社會資源，全面推展少年不良行為之預防工作；主任委員由市長擔任，警察局長則擔任總幹事一職。
林祈烽質問，市長和現場列席主管，少輔會的主委和總幹事是由誰擔任時，盧市長和警察局長都不知情，甚至應該擔任副總幹事的教育局長和社會局長兩人也不清楚狀況。
盧秀燕說，市府有各式的少輔委員會，議員可不可以把全名唸出來？上面有沒冠局別或什麼東西，應該會有清楚的說明；兒少的委員會社會局有，教育局也有，議員講的是警察局的部份。
林祈烽當場秀出少輔會的組織架構編制表質疑，市長自己都不知道她是主任委員，過去3年到底有沒有參加過少輔會的任何一場會議？這會不會太離譜了！市長要不要上網去查清楚，台中市少年輔導委員會的主任委員就是市長，總幹事就是警察局長，不是警局少年隊底下的一個組織而已。
林祈烽表示，他不是要和市長爭辯市府有哪些局處有設少年輔導的組織，而是希望市府要落實這些委員會的真正功能，不要讓這些街頭鬥毆等暴力事件從少年時期就開始養成，市府應整合警察局、社會局和教育局的資源，一起來解決兒少的犯罪問題。