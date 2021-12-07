PLG／任夢想家球員發展總監　田壘：每位球員都需要幫忙

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球員發展總監田壘則提到，很開心也感謝夢想家給予的機會，讓他在球員生涯結束後還能繼續待在籃球圈努力，談到目前特別需要協助的球員，田壘則笑著說道，「每一位球員其實都蠻需要幫忙的！」但他也特別提及，同位置的球員像是李德威，自己會有較多的想法與建議，也可以更快速地提供協助。「很期待新的賽季能夠從不同的角度與團隊共同打拚，一起往前邁進！」
「無庸置疑」 打破質疑用實力說話 深耕大中部地區凝聚在地認同
本季台新夢想家精神口號為「無庸置疑 NoDoubt」，以衝破層層玻璃的意向象徵夢想家將突破質疑、打破框架，充滿自信、無庸置疑地成為更好的自己，並以精彩表現回應每一份的支持與鼓勵。總經理韓駿鎧表示，走到了第五季，夢想家熱愛籃球的初衷始終沒有改變，新的一季我們更將無庸置疑地持續築夢，踩穩腳步用實力說話。
本季台新夢想家於臺中打造全新主場，斥資超過2500萬元整修球館，添購全新楓木地板、升級硬體設備、翻新休息室、主場商店等，總經理韓駿鎧提到，夢想家真的在新主場投入了很多心力！「雖然這個場地本身即是體育用地，不過因為一直以來都不是一個正式的籃球場，加上場館形狀特殊，所以不管是維修，或是搭建符合職業賽事規格的設備上都較為棘手，但我們還是非常興奮且期待可以帶給球迷更好的觀賽體驗！」
除此之外，今年夢想家特別成立「D-FANS CLUB」官方粉絲俱樂部，首次成立開賣即賣出近九成之會員名額，未來球團也規劃更多專屬的商品、活動與優惠方案予D-FANS會員，未來目標希望能凝聚大中部球迷的力量，帶動在地籃球風氣與認同感。
台新人壽台新證券加入力挺夢想家 深化合作推動職籃運動
上季夢想家獲得冠名合作夥伴台新銀行的全力支持，更名「福爾摩沙台新夢想家」參戰P. LEAGUE+，勇闖總冠軍賽！本季台新夢想家與台新銀行合作更深化，台新證券與台新人壽也投入支持，成為強力合作夥伴，除此之外，在與台新銀行公益慈善基金會共同的推動下，今年台新夢想家成為第 12 屆台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」的年度代言人，投入關懷「慈馨兒少之家 」的計畫，希望能夠藉由分享籃球場上努力的過程，帶給青少年更多正面力量，讓夢想不只是夢想。
本週末（11、12日）台新夢想家主場開幕戰也將以台新主題週揭開戰火，現場將會贈送總價值10萬元的台新Point點數予球迷抽獎，點數可直接折抵周邊商品售價，若持台新信用卡購買單日票券可享95折優惠，於賽事現場購買商品更可獲9折優惠，消費方式也加入台新Pay，讓球迷可以有更多元的支付選擇！
夢想星芒攜手百年星芒！ 首支與Converse品牌正式合作之職業籃球隊
台新夢想家與運動潮流品牌Converse合作，成為台灣第一支與Converse品牌正式合作的職業籃球隊。Converse秉持永恆不滅的原創力，鼓勵年輕人不斷創新、勇於挑戰，創造獨一無二的個人風格。總經理韓駿鎧表示，很謝謝Converse的鼎力支持，Converse的品牌精神與夢想家的球隊文化不謀而合，希望透過彼此的合作，能夠鼓舞更多有夢的人勇敢「築」夢。
台新夢想家主場開幕戰本週六12月11日將於主場洲際迷你蛋開打，首日票券已全數完售，週日2樓仍有少量票券，豐富的主場活動將於近期陸續開箱，更多相關資訊請持續鎖定台新夢想家官方粉絲團。