T1／蔣淯安驚天絕殺掀熱潮　中信特攻開幕戰收視率稱王

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季開幕戰揭開序幕後，上週末新北中信特攻主場接力演出，激戰台啤英熊、高雄全家海神，精彩賽事連發，引爆話題，上週六新北中信特攻主場開幕戰對台啤英熊更以平均0.26收視率奪下本週末全台籃球賽事收視冠軍。
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跌破眼鏡的神劇本激出亮眼收視表現，根據AC Nielsen電視收視率調查報告，ELEVEN SPORTS在有線電視轉播奪平均收視率0.26佳績，不重複收看人數來到20萬2000人，遠優於同時段其他籃球賽事單頻轉播，更是上週末所有籃球賽事轉播最高收視表現。
受到主場開幕戰驚奇逆轉秀的激勵，愛爾達電視在MOD的轉播同樣開出紅盤，即使同時段愛爾達也轉播東京奧運國手參賽的桌球、羽球頂級賽事，但當天最高收視率仍達0.21，出現在延長期間，隔日、上週日新北中信特攻續戰高雄全家海神，最高收視率更達0.23。聯盟3大轉播平台ELEVEN SPORTS、愛爾達電視、17LIVE合計觀戰人數逼近50萬人，2場賽事進場人數也達10955人進場，凸顯蔣淯安驚天絕殺的巨大效應。
不僅轉播收視表現搶眼，台灣運彩xT1聯盟官方網站（https://t1league.basketball/）引進獨步全台的文字直播服務(Play by Play)，完全同步賽事比賽時間，詳細紀錄每個回合的比賽過程，讓球迷透過官網文字直播服務也能完全掌握比賽進展，光上週末兩天，官網累積的瀏覽人次就突破5萬大關。聯盟官方網站的註冊網域.basketball被認定為全球籃球相關的頂級網域，實際營運管理機構為FIBA（國際籃總），目前包括澳洲、阿根廷等多國籃球協會官網都是註冊.basketball網域，象徵聯盟在職業籃球追求卓越的決心。