T1／蔣淯安驚天絕殺掀熱潮　中信特攻開幕戰收視率稱王

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季開幕戰揭開序幕後，上週末新北中信特攻主場接力演出，激戰台啤英熊、高雄全家海神，精彩賽事連發，引爆話題，上週六新北中信特攻主場開幕戰對台啤英熊更以平均0.26收視率奪下本週末全台籃球賽事收視冠軍。





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