連千毅受夠鄧佳華「死性不改」　訴求法官幫忙一件事

鄧佳華懶理把自己捧紅的直播天王連千毅，前陣子毅然決然提出離職，改當外送員，希望能找一份「正常人」的工作，也向《NOWnews今日新聞》表示目前已有許多「舒適圈」的業者找上門，不過還在考慮中，因為希望自己能獲得「10萬元價碼」。對此，連千毅越看越火大，昨（6）日晚間先是發出聲明，呼籲各大直播業者不要給鄧佳華工作機會，以免違約，今天又再次發文，點出會狠斷其後路的原因，更說會訴求法官，讓鄧佳華以社會服務來償還違約金。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-07 17:55:00
連千毅透過臉書喊話各大直播台的業者：「鄧佳華與蘭庭集團目前有3年的合約訴訟，請勿給他任何的直播以及相關站台的工作機會，為避免訟累，相關公司給他任何的工作機會、本公司會立即寄出存證信函，以及進行所有的法律動作。」也強烈禁止外送業者予以其工作：「如讓他（鄧佳華）正式外送上班，本公司會由三大律師所，寄出相關法律信函以及後續動作。」對此，鄧佳華則回：「一樣不理會。」
眼見宜軒被鄧佳華鬧到改名、退出兒童界，連千毅越想越生氣，表示看不慣鄧佳華「死性不改」的個性，才會不給他工作機會，這次決定一次發洩出來，並替宜軒抱不平：「整天性騷擾宜軒，強度越來越扯，一哭二鬧三上吊，還說要到兒童台去自焚，這樣的錯誤、離譜行為，還鬧到女孩為他改藝名。」也強烈建議宜軒去報案，讓鄧佳華為自己的行為付出代價。
接著提醒鄧佳華莫忘初衷、飲水思源，認為他這樣「吃裡扒外」，是業界的大忌：「每個行業都有其行規，任何一個老闆再有肚量，都不可能接受這種行為，我們公司並不需要他賠償任何費用，只是要讓他清楚明白，在社會上工作，必須對自己的行為負責。」並表示會遵守諾言，讓鄧佳華在直播界裡「無限期冷凍」，坦言對方也無力償還違約金，所以會訴求法官，讓他去清掃街道，用勞力來為社會服務。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110