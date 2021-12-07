知名大學首設「新住民組」！招生冷清原因曝

《四方報》報導，隨著新住民和新二代族群逐漸壯大，許多大學開始關注新住民的權益。而歸化我國的新住民已經超過65萬，學界為了協助新住民朋友再進修，一一ㄧ學年大專校院特殊選才招生管道首度出現「新住民組」，然而報名的學生很少，引起熱議。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-07 17:35:16
據悉，清華大學清華學院學士班（不分系）新住民組無人報名；台灣師範大學東亞、華語文教學等三系新住民組則各有一人報名。清華大學招生策略中心主任王潔表示，「清華學院學士班特殊選才今年首度專設一組招收新住民組，內含五個外加名額，希望鼓勵來台工作數年成年新住民報考。」
然而宣傳過程中，校方幾乎沒有碰到歸化的新住民族群，雖然不少新住民子女來電表示想報考，但不符合報名條件。前立委兼新住民的林麗蟬則指出，「建議在新住民最想讀的科系增設名額，如社工、長照、餐旅，並納入一直被排拒在優惠範圍外的陸配，才能提高大學招生成效。」
「大學問」網站執行長魏佳卉分析，新住民大多循各地新住民聯誼社團取得資訊，目前幾無政府單位、大學藉此管道宣傳，推估多數新住民不知道。她呼籲教育部能助有意進修新住民補齊高中以下學歷，才有辦法健全大學端招生政策。