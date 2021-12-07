非正當理由取得大量小額中獎發票　財部：明年起不予給獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
為防杜是類取巧行為，保障一般消費者中獎權益，維護社會公益，財政部擬具統一發票給獎辦法第15條修正草案預告2個月，參酌預告期間外界意見後於今日修正發布，其中該條文第2項所定「不合常規」舫交易或付款方式在法制上已有前例，例如所得稅法第43條之1、證券交易法第171條、公司法第369條之4及第369條之7等，其意涵應本於統一發票給獎目的，從客觀上觀察，倘與一般正常消費習慣及經驗法則相較顯不合理，有刻意製造多筆交易行為的外觀形式，即屬之。
財政部進一步說明，這修正規定應追回中獎獎金之要件，除「不合常規之交易或付款方式」外，還應符合4大客觀要件，包括無正當理由、取得大量統一發票、統一發票金額微小及當期中獎發票達一定張數。
為避免有心人士刻意規避，妨害此修正規定實施目的，財政部指出，依政府資訊公開法第18條第1項第1款規定，上述量化基準，明定不予對外公開，但考量統一發票開獎時，中獎人即取得中獎獎金請求權，為避免滋生溯及追回疑義及配合統一發票以每2個月為一期給獎，自111年1月1日起交易或付款取得之中獎統一發票，有這次修正規定應追回獎金情形者，適用修正後規定，換言之，依這次修正規定應追回獎金者，限於111年1月1日起取得的統一發票。
財政部也舉例說明，像是200人團購小額商品，考量退貨便利性逐筆開立發票，雖有取得大量小額發票情形，但如經查明確有團購事實的正當理由，非屬應追回獎金案件。至於某消費者當期取得小額發票共5萬餘張，每張消費金額新台幣1至7元，當期中獎發票400餘張，顯屬逾越一般通常合理情形，倘無正當理由，應予追回。
財政部呼籲，消費時請索取統一發票，但切勿以不正當方法套取、冒領或以不合常規方式領取統一發票中獎獎金，倘經查明屬實者，將由所轄主管稽徵機關追回獎金，如屬於以不正當方法套取或冒領獎金者，並將移送司法機關究辦。