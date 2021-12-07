COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2021北港FUN風趣 11日大手牽小手一起放風箏

▲「2021北港FUN風趣」於11日下午登場，歡迎大手牽小手一起走出戶外放風箏去。（圖／鎮公所提供）
▲「2021北港FUN風趣」於11日下午登場，歡迎大手牽小手一起走出戶外放風箏去。（圖／鎮公所提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-12-07 17:42:35

雲林縣北港鎮除了媽祖信仰中心朝天宮，香火鼎盛，是北港重要指標外，一年一度的風箏嘉年華也辦出名氣，受到親子期盼。今年北港鎮公所將於11日下午1時起，在北港溪河濱公園舉辦「2021北港FUN風趣」，邀請亞洲風箏協會展演五彩繽紛的大型風箏，還安排卡通人偶互動、魔幻泡泡秀等逗趣活動，歡迎親子大手攜小手，一起走出戶外放風箏去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北港鎮公所表示，北港朝天宮香火鼎盛，是媽祖信仰中心，每年農曆三月媽祖遶境，總會掀起「瘋媽祖」風潮，湧入北港信徒萬頭鑽動，是北港重要指標活動之一。其次，就是一年一度的風箏節，在秋高氣爽之際，藉由風箏嘉年華帶動北港觀光休閒，也是促進親子和諧的歡樂活動。

▲北港鎮公所舉辦的「2021北港FUN風趣」，11日下午在北港溪河濱公園登場，歡迎大手牽小手一起放風箏去。（圖／鎮公所提供）
▲北港鎮公所舉辦的「2021北港FUN風趣」，11日下午在北港溪河濱公園登場，歡迎大手牽小手一起放風箏去。（圖／鎮公所提供）
鎮公所指出，入秋後的北港鎮，徐徐吹動的東北季風非常適合放風箏。因為，相較於台灣北部強勁的東北風勢或是其他縣市腹地不、周邊樓建築物林立的風箏場域來說北港的東北季風顯得溫和多了，最重要的是，北港溪河濱公園腹地廣闊河堤沿岸不但擁有便的停空間即可與彩繪村女兒橋北港朝天宮及周邊商圈串聯是最佳的親活動場域

為此，北港鎮公所特別在入秋之後規劃「風箏節」文化觀光親子活動，藉由風箏嘉年華的舉辦，帶動北港鎮觀光休閒商機。鎮公所表示，風箏節結合北港在地與商圈特色，並設計親多元互動遊戲，以拉近親子關係，非常歡迎大小朋友都暫時放下手中3C 產品，走出戶外，在涼風徐徐的大自然中，一起放風箏去。

▲「2021北港FUN風趣」活動精彩，除大型風箏展演，還安排魔幻泡泡秀，卡通玩偶互動等，受到大小朋友期盼。（圖／鎮公所提供）
▲「2021北港FUN風趣」活動精彩，除大型風箏展演，還安排魔幻泡泡秀，卡通玩偶互動等，受到大小朋友期盼。（圖／鎮公所提供）
「2021北港FUN風趣」於12月11日下午1時起在北港溪河濱公園登場，除了鼓勵民眾一起踴躍放風箏外，還安排亞洲風箏協會展演大型風箏，及小朋友最喜歡的帶動唱跳、卡通人偶互動、小丑魔幻秀、親子五感闖關遊戲、以及魔幻泡泡秀等。此外，凡現場打卡或報名闖關遊戲，即可獲得翼長達162公分的超大風箏精美禮物，送完為止。



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.7%61.3%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀