2021北港FUN風趣 11日大手牽小手一起放風箏
雲林縣北港鎮除了媽祖信仰中心朝天宮，香火鼎盛，是北港重要指標外，一年一度的風箏嘉年華也辦出名氣，受到親子期盼。今年北港鎮公所將於11日下午1時起，在北港溪河濱公園舉辦「2021北港FUN風趣」，邀請亞洲風箏協會展演五彩繽紛的大型風箏，還安排卡通人偶互動、魔幻泡泡秀等逗趣活動，歡迎親子大手攜小手，一起走出戶外放風箏去。
記者金武鳯/台中報導
2021-12-07 17:42:35
北港鎮公所表示，北港朝天宮香火鼎盛，是媽祖信仰中心，每年農曆三月媽祖遶境，總會掀起「瘋媽祖」風潮，湧入北港信徒萬頭鑽動，是北港重要指標活動之一。其次，就是一年一度的風箏節，在秋高氣爽之際，藉由風箏嘉年華帶動北港觀光休閒，也是促進親子和諧的歡樂活動。
鎮公所指出，入秋後的北港鎮，徐徐吹動的東北季風非常適合放風箏。因為，相較於台灣北部強勁的東北風勢，或是其他縣市腹地不⼤、周邊⼤樓建築物林立的風箏場域來說，北港的東北季風顯得溫和多了，最重要的是，北港溪河濱公園腹地廣闊，河堤沿岸不但擁有⽅便的停⾞空間，步⾏即可與彩繪村、女兒橋、北港朝天宮及周邊商圈串聯，是最佳的親⼦活動場域。
為此，北港鎮公所特別在入秋之後規劃「風箏節」文化觀光親子活動，藉由風箏嘉年華的舉辦，帶動北港鎮觀光休閒商機。鎮公所表示，風箏節結合北港在地⽂化與商圈特色，並設計親⼦多元互動遊戲，以拉近親子關係，非常歡迎大小朋友都暫時放下手中3C 產品，走出戶外，在涼風徐徐的大自然中，一起放風箏去。
「2021北港FUN風趣」於12月11日下午1時起在北港溪河濱公園登場，除了鼓勵民眾一起踴躍放風箏外，還安排亞洲風箏協會展演大型風箏，及小朋友最喜歡的帶動唱跳、卡通人偶互動、小丑魔幻秀、親子五感闖關遊戲、以及魔幻泡泡秀等。此外，凡現場打卡或報名闖關遊戲，即可獲得翼長達162公分的超大風箏精美禮物，送完為止。