2021北港FUN風趣 11日大手牽小手一起放風箏

雲林縣北港鎮除了媽祖信仰中心朝天宮 ，香火鼎盛，是北港重要指標外，一年一度的風箏嘉年華也辦出名氣，受到親子期盼。今年北港鎮公所將於11日下午1時起，在北港溪河濱公園舉辦「2021北港FUN風趣」，邀請 亞洲風箏協會展演五彩繽紛的大型風箏，還安排卡通人偶互動、魔幻泡泡秀等逗趣活動，歡迎親子大手攜小手，一起走出戶外放風箏去。

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北港鎮公所表示，北港朝天宮香火鼎盛，是媽祖信仰中心，每年農曆三月媽祖遶境，總會掀起「瘋媽祖」風潮，湧入北港信徒萬頭鑽動，是北港重要指標 活動之一。其次，就是一年一度的風箏節，在秋高氣爽之際，藉由風箏嘉年華帶動北港觀光休閒，也是促進親子和諧的歡樂活動。

▲北港鎮公所舉辦的「2021北港FUN風趣」，11日下午在北港溪河濱公園登場，歡迎大手牽小手一起放風箏去。（圖／鎮公所提供）

鎮公所指出，入秋後的北港鎮，徐徐吹動的東北季風非常適合放 風箏 。因為， 相較於台灣北部強勁的東北風勢 ， 或是其他縣市腹地不 ⼤ 、周邊 ⼤ 樓建築物 林立的風箏場域來說 ， 北港的東北季風顯得溫和多了，最重要的是， 北港溪河濱公園腹地廣闊 ， 河堤沿岸不但擁有 ⽅ 便的停 ⾞ 空間 ， 步 ⾏ 即可與彩繪村 、 女兒橋 、 北港朝天宮及周邊商圈串聯 ， 是最佳的親 ⼦ 活動場域 。

為此， 北港鎮公所特別在入秋之後規劃「風箏節」文化觀光親子活動，藉由風箏嘉年華的舉辦，帶動北港鎮觀光休閒商機。鎮公所表示 ，風箏節 結合北港在地 ⽂ 化 與商圈特色 ，並 設計親 ⼦ 多元互動遊戲 ，以拉近 親子關係，非常歡迎大小朋友都暫時放下手中3C 產品 ，走出戶外， 在涼風徐徐的大自然中，一起放 風箏去。

▲「2021北港FUN風趣」活動精彩，除大型風箏展演，還安排魔幻泡泡秀，卡通玩偶互動等，受到大小朋友期盼。（圖／鎮公所提供）