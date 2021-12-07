北車接種站警察眾多、通譯不足 社工：應更友善失聯移工
《四方報》報導，為嚴防Omicron變異毒株，中央推出失聯移工疫苗施打計畫，並在台北火車站等地設立接種站，強調不會進行抓捕，呼籲失聯移工放心來接種。不過，專門服務外籍漁工的NGO「新事社會服務中心」（Rerum Novarum Center）的漁工組社工李正新專員卻向《四方報》透露，施打現場有不少問題待改善。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-07 17:54:37｜2021-12-07 18:04:00
李正新指出，今（7）日他帶著一些失聯移工前往北車西側接種站施打疫苗，但遇到不少警察在現場維持秩序，讓移工們相當緊張。他建議現場可改用工作人員著背心來維持秩序，減少警察的數量以降低失聯移工的不安感，並增加多國語言的指示牌讓動線更清楚，移工們若自行到現場也可以自己排隊施打避免警察或工作人員溝通接觸，以降低緊張感。此外，政府也要加強和NGO團體合作，在現場提供移工心裡上的安撫與支持，才能真正提高失聯移工們的施打意願。
針對語言隔閡問題，除了要增加多國語言動線指示外，李正新也建議，疫苗施打意願書應該提供多國語言版本，並且要由工作人員主動提供或放置在明顯處，以方便移工索取；現場也應該安排更多通譯人員協助填寫資料，並在醫生問診時協助翻譯。他發現，很多醫生都跑龍套，固定說「反正你們來都有健康檢查，沒問題啦！」他質疑，若無通譯協助問診，若真的發生問題誰負責？
此外，很多失聯移工也擔心打完疫苗後會出現不良反應，他建議醫生在施打時要加強副作用應對措施的宣導，或是在現場提供普拿疼等成藥，移工打完疫苗出現副作用時可以服用。若發生較嚴重的不良反應時，也應該讓移工知道可以通知NGO協助前往醫院就診，並由國家出就診費用，配套措施完善，才能讓失聯移工放心施打。
目前，失聯移工前往施打疫苗須攜帶護照、健保卡或居留證，但李正新表示今天有失聯移工因為沒帶證件而沒打到疫苗，因此建議在接種站入口處就要提醒移工須持上述證件施打，才不會浪費時間。最後，李正新也建議，政府要盡快提出第二劑的施打計畫，才不會最後失聯移工只打一劑，防疫成效受限。