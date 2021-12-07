全糖城市冬天熱呼呼手搖飲大評比 香甜暖心又療癒

近來氣溫直直落，許多人買飲料的習慣也從無冰不歡直接跳到暖到心坎裡的熱飲，號稱全糖城市的台南在冬天有甚麼好喝飲料可以選擇呢 ?

我是廣告 請繼續往下閱讀

人氣茶飲店黑瀧堂從去年颳起一陣水果茶風潮，芝士奶蓋茶更是紅紅火火，以用料實在跟充滿創意為特色，全國門市超過 20 間。黑瀧堂月初推出全新季節限定熱飲「小丸紫君」，充滿療癒的紫色調擄獲消費者的心，以嚼勁十足的紫米搭配軟糯的紅豆、再加上黑瀧堂引以為傲的丸三，恰到好處的軟 Q 口感，與茶湯及牛奶完美結合交融，讓你一喝就融化。另一款「丸紫綠茶厚乳」，醇厚奶香蘊藏著細緻綠茶香，加上紫米紅豆、三色小芋圓、珍珠等滿滿配料，層次多變，每一口嚼起來的口感都不盡相同。另一款「吉事雙果 Q」 有著 QQ 椰果跟寒天，小餓時來一杯，沒有罪惡感又飽足，是許多粉領族的最愛。

▲黑瀧堂「吉事雙果Q」有著QQ椰果跟寒天，好喝零負擔（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）

台南人自豪的飲料店，波哥，伴隨著許多人的青春記憶一起長大， 1991 年創立至今 30 年仍屹立不搖。波哥有許多獨創性的飲料，如「綜合新味」、「小情人」、「小幽浮」等耐人尋味的名稱。各式招牌奶茶也有許多愛好者，「可可泡泡」有著濃郁的可可香，吸引許多可可迷。炒糖系列的紅茶及麥茶、「黑糖牛乳波波」、「炒糖牛乳波波」也各自以鮮醇奶味擁有眾多粉絲。

麻古茶房以果粒茶起家，以飽滿扎實的果肉口感席捲全台，開創茶飲界新風潮。

隨後更推出無添加色素的『水晶粉圓』，搭配濃醇的拿鐵系列茶飲，更成為超人氣的話題飲品。芝芝系列因有濃濃的奶香及厚厚奶蓋人氣爆表，更因應冬季推出限定提拉米蘇 2.0 ，雖然是冰飲，但在冬天裡卻是大受歡迎，以人氣飲品巧克力 Oreo 冰沙為靈感，加上濃厚爆濃奶霜，許多年輕人更是不畏寒冷一杯在手，享受著香甜濃郁的好滋味。

▲麻古茶坊的「芝芝金萱」(右)及「紅茶拿鐵」以重乳及濃厚奶蓋吸引消費者（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）

「為了你，我們養了 1 群牛」，這是手搖茶品牌迷客夏的廣告標語，可見奶茶為迷克夏的人氣茶飲。迎接冬季到來，迷客夏推出新款療癒飲品，布朗紅茶、伯爵可可，以及芝麻烏龍 3 款全新風味拿鐵，要以濃郁甜香陪你渡過迷人冬季。布朗紅茶為手炒黑糖鮮奶茶，帶有甜而不膩的焦香味，融合醇濃的綠光鮮奶，為冬季新品銷售第一。迷,克夏今年首度攜手超人氣插畫家「當肯 Duncan 」，創作暖心聯名杯身與獨家造型 N 次貼 ，要一 齊為弱勢孩童發聲， 邀請全台消費者共襄盛舉 。

▲迷克夏的冬季新品與插畫家「當肯 Duncan」合作，創作聯名杯身（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）