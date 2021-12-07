還真巧？酸菜白肉鍋名店「東北之家」也漲 12/15漲8%
難不成今（7）日是「漲價之日」嗎？繼肯德基、胖老爹美式炸雞、瓦城集團相繼宣布漲價之後，今天連傳統的酸菜白肉鍋名店「東北之家」，也在官方臉書公布，將在12月15日漲價，從原本吃到飽每人460元，調漲至內用每人498元，漲幅約8%左右，想吃鍋的饕客要搶便宜手腳得快點了。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-07 17:51:42
根據東北之家公告內容，因基本工資與物料成本持續飆漲，為堅持食材品質，本公司不得已將於2021年12月15日起，內用用餐調漲至一人498元，期盼您的諒解，繼續給予我們堅持好品質的原動力。
東北之家是國內酸菜白肉鍋名店，在網路聲量排行高居第一，老饕最愛它「是很自然發酵的酸味」湯頭，酸爽帶勁，採取吃到飽的輕鬆形式，搭配上親民價格，被網友大讚CP值高，值得一再光顧。不過如今也頂不住原物料上漲壓力漲價，讓不少網友大嘆「小確幸又沒了！」
《NOWnews》記者今天傍晚去電東北之家，但公司方面宣稱老闆不在，暫時無法回應。
不只東北之家，近期包括速食店肯德基今日開始漲價，胖老爹美式炸雞今日也在官方粉絲團宣布，將在12月16日調漲，各品項最多漲5元。今天下午連鎖餐廳品牌的瓦城集團也公布，旗下五大品牌包括瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心將在12月15日漲價3％。