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街頭宣傳喊民進黨四個同意？趙天麟譴責造謠促送法辦

▲近日有民眾倒垃圾時，遇到有一群人垃圾車放送「若支持民進黨四項公投投同意」的宣傳。（圖／翻攝畫面）
▲近日有民眾倒垃圾時，遇到有一群人垃圾車放送「若支持民進黨四項公投投同意」的宣傳。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-07 18:15:46

四大公投投票倒數不到兩周，選情白熱化，但是高雄市議員林智鴻卻踢爆有民眾隨垃圾車放送「若支持民進黨四項公投投同意」的宣傳，直呼投票近了，惡質的選舉文化也出現，民進黨高雄市黨部主委趙天麟則譴責造謠扭曲，呼籲民眾勿被誤導，應以「四個不同意」守護台灣，並提醒造謠者將觸犯公民投票法會被處5年以下有期徒刑。

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有影片顯示民眾隨垃圾車宣傳公投並喊「你若支持民進黨四項投同意、若支持民眾黨四項投同意、若支持國民黨四項也投同意，作伙愛咱們的土地」，林智鴻說，選舉奧步真的毋通，台灣若不好就是這樣出奧步、造謠、存壞心的一群人最開心，還有持續搗亂台灣的國民黨！奉勸真的麥擱亂阿！。

對此，被指控的高雄民間鬥士團體總召徐尚賢則回應指出，支持民進黨的好朋友當然可以投四項同意啊，為什麼不行？公投跟黨派根本沒關係，我們愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？支持民進黨也可以把瘋豬仔肉趕出去，民進黨不是我們的爸爸，勇敢的台灣人自己做老大，自己做決定。

趙天麟則嚴正譴責不肖之徒用選舉奧步惡意造謠、扭曲民進黨的主張及捍衛的價值，並促警方積極偵辦，揪出造謠的民眾並予法辦，四大公投關係台灣立足國際經貿舞台、能源轉型、民主深化等，呼籲有心人勿用奧步造謠扭曲，令人不齒。

根據公民投票法第35條的規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，處5年以下有期徒刑；民進黨高雄市議員擬參選人「高雄正能量」成員也將在明日向告雄地檢署遞狀告發。

高雄市選委會則在下午回應表示，公民投票法雖未禁止從事公投宣傳，惟有關宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範，宣傳公投內容是否涉及造謠，是否觸犯相關法令，選委會表示，有關言論既有傳播不實訊息之疑慮，將會移請司法警察機關依權責處理。

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