街頭宣傳喊民進黨四個同意？趙天麟譴責造謠促送法辦

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對此，被指控的高雄民間鬥士團體總召徐尚賢則回應指出，支持民進黨的好朋友當然可以投四項同意啊，為什麼不行？公投跟黨派根本沒關係，我們愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？支持民進黨也可以把瘋豬仔肉趕出去，民進黨不是我們的爸爸，勇敢的台灣人自己做老大，自己做決定。
趙天麟則嚴正譴責不肖之徒用選舉奧步惡意造謠、扭曲民進黨的主張及捍衛的價值，並促警方積極偵辦，揪出造謠的民眾並予法辦，四大公投關係台灣立足國際經貿舞台、能源轉型、民主深化等，呼籲有心人勿用奧步造謠扭曲，令人不齒。
根據公民投票法第35條的規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，處5年以下有期徒刑；民進黨高雄市議員擬參選人「高雄正能量」成員也將在明日向告雄地檢署遞狀告發。
高雄市選委會則在下午回應表示，公民投票法雖未禁止從事公投宣傳，惟有關宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範，宣傳公投內容是否涉及造謠，是否觸犯相關法令，選委會表示，有關言論既有傳播不實訊息之疑慮，將會移請司法警察機關依權責處理。