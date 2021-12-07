《華燈》客串遺珠好大咖　陳美鳳、林志玲老公全上榜

Netflix《華燈初上》將80年代林森北路的條通文化搬上螢幕，耗資2.5億拍攝，六大金釵林心如、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖，各自發展酒家女悲歡離合的人生，來客串的演員也都是一線大咖，傳出陳美鳳、林志玲老公AKIRA都曾經是口袋名單。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-07 18:17:40｜2021-12-07 18:26:21
《華燈初上》故事背景是林森北路一家日式酒店「光」，製作單位極具巧思，戲裡的酒客全部找真的日本人扮演，像是北村豐晴、加賀美智久等，而加賀美智久的角色「中村先生」迷戀上楊謹華飾演的媽媽桑「蘇慶儀」，向對方求婚，還想帶她雙宿雙飛回日本，引來謝瓊煖的角色「阿季」心生醋意。
據《三立新聞網》報導，製作人戴天易原本屬意飾演「中村先生」的演員，是林志玲日籍老公AKIRA，AKIRA拍過《麻辣教師GTO》及數部電影，演出經驗豐富，若拍《華》劇想必增色不少，可惜遇上疫情爆發，戴天易只好作罷：「到時候因為疫情發生什麼事，我真的難辭其咎。」
另一個重量級人物是林心如的忘年之交陳美鳳，她的身材曼妙，唱日文歌曲也拿手，來演酒家女非常適合，最後沒有促成合作緣分，戴天易也覺得可惜。