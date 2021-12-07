兒少交通安全座談　學生直言現況：成效不彰

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交通部與教育部今日邀請全國兒少代表參加「兒少交通安全表意座談會」，討論題綱為「從兒少角度出發，交通安全教育如何落實在生活中？」、「自身曾經接受過哪些交通安全教育或宣導，何者有效？」，透過提問與回應方式，二部傾聽學生的心聲。
交通部表示，交通安全的通識教育因生活化、非升學課程，常為大家所忽略，因此近兩年與教育部攜手，編製國小、國中、高中學習階段適齡、適性的交通安全課程模組，將交通安全課程模組自110學年起納入校訂課程或融入課程運用，增強學生交通安全素養與基本能力。
交通部執行秘書吳木富強調，從小培養良好的交通安全教育，多數先進國家已推展多年，唯有把交通安全內化到生活，國人才能自小就體認與重視自身安全，也要避免危及他人造成傷亡。為從下往上深耕交通安全教育。
苗栗縣學生代表彭泰迪認為，交通安全教育應為全民教育，但就自身過往經驗，在學習過程中，鮮少接受到具體的交通安全教育，依兒少權法，教育部應擬定完整的安全教育課程。另外，南投縣學生代表邱柏翰提問，學校大多是每學期或每學年進行一次交通安全演講，其成效不彰，是否有更好的安全教育宣導的辦法﹖
台中市學生代表何昱廷則建議，交通安全宣導可以將大型演講改成人數較少、場次多的實體體驗，例如帶學生到監理站實際體驗大型車輛的內輪差與視野死角，加強宣導防衛駕駛的概念。
台灣少子化與高齡化趨勢，人口持續負成長，交通部指出，交通安全與落實扎根教育的行動刻不容緩，中央與地方政府責無旁貸，也期許從校園、家庭至每個國人共同響應，並將交通安全意識深植每位用路人。