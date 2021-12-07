街頭「造謠」民進黨支持4個都同意　綠營議員明提告

再過10天四大公投就要進行投票，日前在高雄市鳳山區發生一起利用民眾聚集倒垃圾時間，高喊「支持民進黨要四個同意，支持民眾黨要四個同意，支持國民黨也要四個同意」，市議員林智鴻不僅痛批這是「惡質的擾亂行為」外，也將陪同「高雄正能量」成員至高雄地檢署按鈴申告，要求檢警與市選委會介入嚴辦，捍衛公投制度公平性。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-07 19:50:41｜2021-12-07 19:51:21
四大公投進入最後衝刺宣傳時間，民進黨全體黨公職全力奔走宣講「四個不同意」之立場，不料近日傳出民眾隨垃圾車放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」之謠言，企圖誤導民眾投票意向。
林智鴻指出，投票近了，惡質的選舉文化也出現！高雄的市民朋友倒垃圾是否也有遇到這群人？高喊支持民進黨要四個同意？支持民眾黨要四個同意？支持國民黨也要四個同意？民進黨強調，為了下一代要一起站出來投下「四個不同意」，當中包含的核四重啟議題，拒絕不顧安全風險與核廢、不同意三接遷址、拒絕國民黨阻礙能源轉型；不同意禁美豬公投，拒絕國民黨阻擋台灣走向國際；不同意公投綁大選，拒絕國民黨造成選務混亂。
民進黨高雄市議員擬參選人、「高雄正能量」成員林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩也同聲譴責違法造謠奧步，明天將在林智鴻的陪同下齊赴高雄地檢署按鈴申告，要求檢警與市選委會介入嚴辦，捍衛公投制度公平性。
對此，高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢則表示，支持民進黨的好朋友，當然可以投四項同意，為什麼不行？公投跟黨派根本沒關係，愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？民進黨不是我們的爸爸，勇敢的台灣人自己做老大！自己做決定！