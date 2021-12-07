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邰智源回家像鬼城　與兒子「私下互動」全曝光

▲炎亞綸（中）上邰智源（左）的節目宣傳「吾夜Soul Fun生活節」，阿部瑪利亞特別現身探班偶像炎亞綸。（圖／華貴娛樂提供）
▲炎亞綸（中）上邰智源（左）的節目宣傳「吾夜Soul Fun生活節」，阿部瑪利亞特別現身探班偶像炎亞綸。（圖／華貴娛樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

2021-12-07 18:56:10｜2021-12-07 19:13:41

炎亞綸擔任「吾夜Soul Fun生活節」演出嘉賓，他今（7）日特地上節目《木曜四超玩》的人氣單元「下班去吃飯」宣傳活動，順便與邰智源一起吃飯，而一直喜歡炎亞綸的阿部瑪利亞特別來探班，還送上小禮物，讓炎亞綸驚喜不已。

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剛好今天吃的食物熱量偏高，炎亞綸被問到會不會擔心身材，他笑說：「明天早起就去健身房，我頂得住。」還表示比較擔心「吾夜Soul Fun生活節」有太多好吃的，但因為他也是第一次要參與唱通宵的活動，所以也感到很新鮮。聊到生活作息，邰智源笑說活動也很適合老年人，「7點睡，1點醒，早上4點到公園去散步，適合各個年齡層。」他自爆是個想睡就睡，想醒就醒的人，「這也是為什麼我回家就像到了一個鬼城，家裡完全沒有聲音，偶爾兒子在玩線上遊戲，突然會有笑聲。」

▲炎亞綸上邰智源的節目宣傳「吾夜Soul Fun生活節」，阿部瑪利亞擔任嘉賓探班。（圖／華貴娛樂提供）
▲炎亞綸（中）上邰智源（左）的節目宣傳「吾夜Soul Fun生活節」，阿部瑪利亞擔任嘉賓探班。（圖／華貴娛樂提供）
順利見到偶像的阿部瑪利亞，姓氏恰巧與炎亞綸的綽號「阿布」不謀而合，連炎亞綸都驚呼：「很奇怪的緣分！」講起「阿部」這個姓氏，讓人自動聯想到日本人氣男星阿部寬，阿部瑪利亞笑說自己與阿部寬沒有任何關係，「但是我爸爸很像阿部寬，很高五官很深邃。」接著話鋒一轉繼續稱讚炎亞綸，阿部瑪利亞形容：「看到本人就像在看電視一樣，真的很帥，是台灣最帥。」還害羞地說，為了要見偶像，前一晚一直在想今天要穿什麼，「我莫名其妙換了6套衣服，就好像是要見到喜歡的人一樣，來的路上也是心跳加速，也不知道要送他什麼禮物。」炎亞綸聽聞，嘴甜表示：「跟妳見面就是最好的禮物。」

▲炎亞綸上邰智源的節目宣傳「吾夜Soul Fun生活節」，阿部瑪利亞擔任嘉賓探班。（圖／華貴娛樂提供）
▲邰智源（右）透露在家與兒子的互動。（圖／華貴娛樂提供）

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