受不了賀錦麗「尖酸刻薄」　大批幕僚請辭理由「都是她」

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賀錦麗的前幕僚指出，賀錦麗對待助理群的態度，可以用「職場霸凌」（workplace bully）來形容。不少人認為，幫賀錦麗做事累個半死，對自己的履歷也毫無加分作用。《Axios》報導指出，賀錦麗相關幕僚不斷求去，原因除了身心俱疲、找到更好的發展機會之外，還有另一層因素就是不希望被外界貼上「賀錦麗人馬」的標籤。
《華盛頓郵報》訪問了了18名賀錦麗幕僚，這些幕僚一致指出，在賀錦麗底下工作「非常困難」。有賀錦麗的前幕僚表示，她從不會閱讀幕僚替她準備的簡報，但是卻在台上回答不出問題時，轉身斥責幕僚，甚至提到，跟賀錦麗相處時，就必須忍受大量幾乎摧毀心靈、尖酸刻薄的批評，有幕僚形容賀錦麗缺乏自信，同時「並不是一個願意準備及願意做事的人」。
曾於2013年替賀錦麗工作5個月便請辭的前任助理杜蘭（Gil Duran）表示，賀錦麗正不斷重複著過去毀滅人心的模式，優秀的人才被招募進來後，很快就會耗盡精力，努力想著離職的理由。「在我們人數不多的群組裡，大家談到想要離開的共同原因，都是賀錦麗。」
不過也有前幕僚替賀錦麗緩頰，稱她雖然是個苛求型老闆，但還不至於無理取鬧。曾擔任賀錦麗顧問的克雷格（Sean Clegg）表示，在與賀錦麗長期的共事過程中，並未感到她雙標，他坦承賀錦麗確實有時候會讓人感到「不舒服」，但如果她是一名有這種管理風格的男上司，她就會被邀請上實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）。
上台不到一年，賀錦麗近來可說是負面消息不斷，掌管的多項計畫遭逢失敗，例如美墨邊境危機未能解決。先前《CNN》爆料賀錦麗處境尷尬，遭到拜登幕僚「邊緣化」。而拜登近來民調表現慘淡，但是賀錦麗更糟。甚至有民主黨高層說，萬一拜登決定不再角逐連任，2024年總統大選若由賀錦麗代表民主黨上場，如此提議令人感到可怕。