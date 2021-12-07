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受不了賀錦麗「尖酸刻薄」　大批幕僚請辭理由「都是她」

▲美國副總統賀錦麗近來負面消息不斷，現被爆料是「霸凌型」老闆。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗近來負面消息不斷，現被爆料是「霸凌型」老闆。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-07 19:07:53｜2021-12-07 19:11:52

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）近來不斷傳出負面消息，先是傳出在白宮被「邊緣化」，政治前途堪憂，如今幕僚接連請辭，導火線直指與賀錦麗的行事風格有關。賀錦麗的前任幕僚爆料，賀錦麗是「霸凌型」老闆，不但不閱讀幕僚為她準備的簡報資料，說錯話又會對幕僚大發脾氣，要與賀錦麗共事就必須忍受「大量摧毀心靈」的批評。

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近日包括美國知名新聞網站《Axios》，還有《華盛頓郵報》等多家外媒，不約而同報導，最近2周內，賀錦麗身邊4名高階幕僚相繼宣布離職，除了原本擔任副總統辦公室公關主任的艾希莉‧艾特恩（Ashley Etienne）已於11月間離職之外，新聞聯絡主任韋爾茲（Peter Velz）、公眾參與辦公室（Office of Public Engagement）副主任艾凡斯（Vince Evans）以及最大咖的副總統辦公室首席發言人桑德斯（Symone Sanders）皆宣布離職，引發外界揣測，賀錦麗辦公室的茶壺風暴越演越烈。

賀錦麗的前幕僚指出，賀錦麗對待助理群的態度，可以用「職場霸凌」（workplace bully）來形容。不少人認為，幫賀錦麗做事累個半死，對自己的履歷也毫無加分作用。《Axios》報導指出，賀錦麗相關幕僚不斷求去，原因除了身心俱疲、找到更好的發展機會之外，還有另一層因素就是不希望被外界貼上「賀錦麗人馬」的標籤。

《華盛頓郵報》訪問了了18名賀錦麗幕僚，這些幕僚一致指出，在賀錦麗底下工作「非常困難」。有賀錦麗的前幕僚表示，她從不會閱讀幕僚替她準備的簡報，但是卻在台上回答不出問題時，轉身斥責幕僚，甚至提到，跟賀錦麗相處時，就必須忍受大量幾乎摧毀心靈、尖酸刻薄的批評，有幕僚形容賀錦麗缺乏自信，同時「並不是一個願意準備及願意做事的人」。

曾於2013年替賀錦麗工作5個月便請辭的前任助理杜蘭（Gil Duran）表示，賀錦麗正不斷重複著過去毀滅人心的模式，優秀的人才被招募進來後，很快就會耗盡精力，努力想著離職的理由。「在我們人數不多的群組裡，大家談到想要離開的共同原因，都是賀錦麗。」

不過也有前幕僚替賀錦麗緩頰，稱她雖然是個苛求型老闆，但還不至於無理取鬧。曾擔任賀錦麗顧問的克雷格（Sean Clegg）表示，在與賀錦麗長期的共事過程中，並未感到她雙標，他坦承賀錦麗確實有時候會讓人感到「不舒服」，但如果她是一名有這種管理風格的男上司，她就會被邀請上實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）。

上台不到一年，賀錦麗近來可說是負面消息不斷，掌管的多項計畫遭逢失敗，例如美墨邊境危機未能解決。先前《CNN》爆料賀錦麗處境尷尬，遭到拜登幕僚「邊緣化」。而拜登近來民調表現慘淡，但是賀錦麗更糟。甚至有民主黨高層說，萬一拜登決定不再角逐連任，2024年總統大選若由賀錦麗代表民主黨上場，如此提議令人感到可怕。

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