不只線上服務商機夯！東南亞電腦市場潛力曝

《四方報》報導，東南亞的電商發展潛力無限，除了購物平台和雲服務科技公司都虎視眈眈之外，屬於硬體設備的筆電產品在東南亞銷量也相當好。宏碁(2353)的電競筆電在越南市場從2月起銷售翻倍成長，一舉奪下市佔冠軍之後，至今蟬聯第一。今年累計至10月份，市佔率以37%維持領導地位，9、10月甚至分別高達44%，以近半市佔領先競爭對手，是疫情下的另類商機。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-07 19:20:17｜2021-12-07 19:21:21
據悉，宏碁股票在法人大買下，3日站上30元整數大關，三大法人買超逾5萬張，以投信近五交易日買超逾3萬張最積極。法人指出，「宏碁今年EPS有望逼近4元，以過去至少逾七成的配息率來看，殖利率上探10%，高息利加上且明年展望不弱，投資價值浮現。」而6日該股獲利了結賣壓出籠，終場收29.75元，下跌1.33%，外資轉賣1.3萬張。
該公司指出，「旗下電競電腦具備獨家散熱技術，且電競周邊配件齊全，甚至推出電競能量飲PredatorShot，大幅提升宏碁電競品牌在全球各市場的曝光度，因此帶動了銷售。」目前宏碁電競產品在泰國、菲律賓、印尼等國家都有優異銷售表現，東南亞的銷售前景看好。
在近期舉辦的2021亞太產業鏈結成果論壇上，工研院產科國際所張超群副所長歸納出10種打造強韌供應鏈的臺商海外經營成功模式，包括「培育當地人才」、「掌握內需市場」、「型塑自有品牌」、「善用當地資源」、「策略聯盟與併購」、「導入循環經濟」、「籌組國家隊打造生態圈」、「技術升級與轉型」、「系統整合輸出」、「厚植企業社會責任」等，提供有意南向的企業先進們完善的參考範例。