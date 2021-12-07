馬英九：徐旭東反台獨是正確態度　憲法也不許台獨

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遠東集團董事長徐旭東日前投書媒體指出，盼兩岸關係維持現狀，「一向反對台獨」，並支持九二共識。
馬英九今天出席在出席2021第十九屆遠見高峰會前受訪時，被問及徐旭東投入媒體反對台獨是否是向中國輸誠或投降，馬英九說，這倒不一定，這也是很正確的態度，因為中華民國憲法也不允許台獨。
馬英九在會中致詞指出，過去幾年，在美中貿易戰下，台海處於不確定的危險狀態，加上兩岸官方交流完全中斷，所以一有不慎就可能爆發危機。過去五年，政府處理兩岸事務看起來並沒有太大發展的空間，把真正能夠解決問題的方法擺一邊，搞了半天還是一事無成。
馬英九表示，在他任內兩岸建立司法互助聯手打擊犯罪，但蔡政府上任後，這方面完全沒有聯絡；今年是馬習會6週年，6年前沒有人認為兩岸會走向戰爭。他很感慨，過去8年執政沒什麼了不起的成就，但至少讓兩岸關係產生和平與繁榮的結果，現在情況實在很不一樣。
馬英九指出，為何能做到馬習會，是因為從他執政一開始，就確立兩岸應以和平繁榮做為基礎關係的大方針，現在兩岸不要說舉行蔡習會，即使想做其他方面的溝通都非常困難。當年馬習會就是有九二共識的共同基礎，雙方就有互信，至今政府好像毫無辦法能打破目前的僵局。
馬英九表示，他真的很擔心，因為僵局久了之後，難免不會爆出危險的情況，希望雙方領導人，為了兩岸人民的福祉，盡快謀和避戰，這才是解決問題的唯一解方。（編輯：蘇龍麒）1101206