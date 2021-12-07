衛武營2022上半年47檔精彩節目大公開

衛武營國家藝術文化中心2022年上半年節目公開，精選47檔精彩節目，邀請國內外頂尖藝術家，表演遍及音樂、戲劇、傳統戲曲、舞蹈、歌劇與跨界等多元類型。藝術總監簡文彬表示，衛武營2022年從新春燈會系列開始，接連首次舉辦的管風琴音樂節、國際音樂節，以及戲劇、音樂、舞蹈、跨界，還有「衛武營小時光」系列，多元的節目型態，要讓觀眾感受與光一樣千變萬化的精采表演藝術呈現。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-07 20:14:32
「台灣燈會」睽違20年後重返高雄，整個2月衛武營場館內外，各項精彩活動與節目輪番接演。春節期間大年初三（2/3）至初五（2/5）連續三天，規劃金鷹閣電視木偶劇團、兩廣龍獅戰鼓團、野孩子肢體劇場，將分別在榕樹廣場和3樓樹冠大廳等公共空間，分別以全臺唯一布袋戲川劇變臉、氣勢磅礡舞龍舞獅、喜劇肢體律動和民眾鬥陣嗨。接續規劃衛武營管風琴音樂節、國際音樂節，音樂、歌劇、舞蹈系列等節目。
2022年「衛武營小時光」系列堪稱史上含金量最高，9檔節目均在週三晚間8:00在表演廳上演，其中6檔「音樂小時光」力邀「音樂精靈」黃韻玲擔任策展人，開立一帖神奇音樂處方，化解生活的厭世和煩惱；3檔「喜劇笑時光」要讓觀眾在南國夏日微涼夜晚盡情歡笑。
2022年上半年節目會員早鳥75折優惠，自12月20日中午12:00至12月27日中午12:00止，全民早鳥75折優惠則自12月27日中午12:00起至2022年1月10日中午12:00止。「衛武營小時光」系列12月8日中午12:00會員優先購買，12月15日中午12:00開放全民購票。相關節目資訊與半年刊電子手冊，可至衛武營官網查詢與下載。