中央地方不同調？菲籍失聯移工打疫苗遭逮 莊人祥回應了
為加速疫苗施打，中央流行疫情指揮中心陳時中保證，失聯移工不會因為打疫苗而被逮，不過今（7）日卻傳出，新竹縣一名50歲的菲律賓籍女移工到衛生所接種疫苗時，被發現已失聯2年，在接種完畢後被警方移送處置，遭外界質疑是「中央地方不同調」，對此，指揮中心發言人莊人祥稱已放人。
編輯中心／綜合報導
2021-12-07 20:39:40
據了解，這名失聯移工是因為看到報導稱「不會因為打疫苗而被捕」，才在昨日前往新竹縣新豐鄉衛生所欲接種BNT疫苗，過程中也因為證件有缺和醫護爆爭執，通報警方後才發現是失聯2年、工作許可證也過期700多天的菲籍女移工。
衛生所對此表示，符合專案施打的移工，必須先自首，經移民署專勤隊開立自首書、繳清罰款才可以施打，不是人來就可以打。
但由於6日陳時中保證，失聯移工並不會因打疫苗而被逮補，衛生所也在請示衛生局和中央後，將人放回。指揮中心發言人莊人祥也表示，證件到期沒關係，有什麼證件就帶去，鼓勵失聯移工接種，做好防疫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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