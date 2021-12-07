挺過疫情台中萬楓酒店逆勢成長 業績創駐台3年新高

全台首家萬豪國際集團旗下品牌 — 萬楓酒店，插旗台中 3 年來，儘管遭逢疫情衝擊，依舊逆勢成長；去年獲選米其林推荐住宿黑 1 房榮譽，今年又獲台中市府表揚優良企業，捷報頻傳，加上新任總經理丹尼爾正確推動 Q3 及 Q4 策略，推新菜單及微型尾牙專案，搶攻國旅市場，業績創下駐台3年新高，為 3 周年生日交出亮眼成績單。

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萬楓酒店於 2018 年進軍台灣，插旗台中。業主採用建築藝術「五項硬體，三大軟體」對接萬豪國際集團酒店籌設標準，精心打造 131 間客房，為顧客營造溫暖、舒適住房氛圍。另酒店大廳布局創新，集前台、 商務、社交、網路等多功能于一體，流暢的動線設計規劃也為住客帶來高效的商旅體驗。董事長洪乙彥說，引進全世界第一名的萬楓酒店，成為中台灣商務酒店標竿，萬楓已為台中這個城市發展，貢獻最大心力。

▲台中萬楓酒店全台第一間有「星巴克咖啡服務自助吧」進駐的酒店，全天候提供新鮮烘焙咖啡豆所製成的「星」級咖啡。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.7)

至於全天候開放的 The Dining Room 楓橋餐廳，是以開放式廚房概念為設計主軸，提供豐富多樣的自助式早餐外，也是全台萬楓連鎖酒店中，唯一提供特色國際與亞洲料理午晚餐單點菜單的。台中萬楓酒店另一個第一，是 2021 年成為全台第一間有「星巴克咖啡服務自助吧」進駐的酒店，全天候提供新鮮烘焙咖啡豆所製成的「星」級咖啡。

▲台中萬楓酒店推出新菜單，結合在地食材，向饕客展示中、西合併的獨特美味料理。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.7)

台中萬楓酒店迎接三週生日，又逢新任總經理瑞士籍丹尼爾履新，雙喜臨門。丹尼爾是擁有國際視野的專業酒店管理人士，已有 20 年以上資歷，奠定他領導管理卓越能力。所以，即使就任後就面臨疫情最嚴峻時期，依舊能迅速應變。走過疫情衝擊，在國旅需求逐漸復甦，及五倍劵刺激買氣之際，萬楓酒店更能展現佳績， 10 、 11 月住房率直逼 97% ，創下開業三年來新高。

▲台中萬楓酒店擁有設備完善會議室，提供商務會議或聚餐，帶給賓客高效商旅體驗。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.7)