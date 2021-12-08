E級辣模不用沐浴乳洗澡　「運動癖好」引人遐想

JKF女郎優寶受邀拍攝12月封面，釋出一系列的「核彈級」福利照造福粉絲，在IG上坐擁37萬高人氣，不僅擁有170公分身高、逆天長腿、白皙皮膚和E級好身材，種種條件讓人不注意她都很難，除了化身引人遐想的學生妹之外，還揭露特殊癖好，自爆運動完後，都會把潤滑液當沐浴乳使用。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-08 11:00:00
優寶駕馭清純甜美的作品令人驚豔，除了拍攝JKF雜誌外，在JVID頻道的特別企畫也讓粉絲大開眼界，一身學生造型露出翹臀和Ｅ級上圍之外，還笑說運動完後會把潤滑液當沐浴乳：「難得拍這種超級性感的影片好害羞啊，拍攝時心跳加速，還好粉絲都很捧場謝謝大家的厚愛。一方面也擔心當自己被定位成性感，就很難再把衣服穿回，像我其實很喜歡穿洋裝，清新的感覺，但大家好像比較喜歡大尺度的性感美照，這是我覺得有點可惜的地方。」
優寶因寫真作品人氣高漲，透露：「有位攝影師把我的照片放上網路，每天不斷漲粉2000多人，因此多了不少攝影邀約，這算突然爆紅吧？我自己也嚇到了！會好好珍惜這不可求的運氣，因為每位JKF女郎比我漂亮身材比我好的也很多，大家都等待被人看見。」優寶在這次的JKF百大女郎卯足全力，每日催票花3小時以上回簡訊，看名次一直往前再倒數的時刻，優寶的票數已經是第2高票，被譽為最強黑馬，目前938469票甚至超越了安希和「暗黑版李毓芬」陳香菱。