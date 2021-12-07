抽驗32件市售的湯圓 新北衛生局揪出3家防腐劑超標
新北市政府衛生局因應國人「冬至」吃湯圓的習俗，針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等處，抽驗32件市售的湯圓，結果有3件紅白湯圓的不合格；食藥科長楊舒秦表示，已依食品安全衛生管理法開罰業者3萬的罰鍰，並命業者不得再販售與規定不符的產品。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-07 23:01:24｜2021-12-07 23:02:33
衛生局副局長許朝程指出，檢驗不合格的3件湯圓產品，均為防腐劑「己二烯酸」超標（標準為1.0 g/kg）；其中，新莊區四維路的攤商、樹林區復興路的七號冰店，都是向樹林區中華路的文安食品行進貨，業者近期生產100斤，緊急回收69斤，另一件則是新莊區個人生產後，再賣至樹林區博愛街的製麵廠。
許朝程說，業者已違反食品安全衛生管理法第18條的第1項規定，依同法第47條第9款各開罰新臺幣3萬元的罰鍰，並命業者不得再販售與規定不符的產品；同時為維護消費者的權益，衛生局已將業者納入重點查核的對象，將持續追蹤其使用食品添加物的情形，且不定時追蹤查核。
楊舒秦呼籲，食品業者應善盡自主管理責任，注意食材的來源及品質，民眾選購湯圓時，最好選擇具有良好信譽的商家，且挑選包裝完整、標示清楚的食品，切勿購買來路不明、顏色鮮豔、慘白，及口感過於Q彈或富有濃郁香味的產品；此外，湯圓應確保煮熟並儘早食用完畢，以確保食用安全。